Некоторые приморцы в год саммита АТЭС входят с оптимизмом...

Александр ЛАТКИН, доктор экономических наук, профессор:

- С экономической точки зрения прошедший 2011 год был хорошим и для России, и для Приморья. Особенно в сравнении с европейскими странами, да и с нашими азиатскими соседями. В первую очередь радуют показатели по инфляции и безработице. Нам удалось выдержать бюджетные обязательства по валютному коридору. Мы угадали с ценами на нефть и газ. Мы имеем профицит, а не дефицит бюджета.

Но все не так радужно на 2012 год. Заканчивается строительство объектов саммита АТЭС. А другие объекты еще не начаты. Например, создание нефтеперерабатывающего завода под Находкой.

Нужно подчеркнуть, что уезжающие квалифицированные кадры заменяют малообразованные мигранты из бывших советских республик. Это говорит о низком качестве жизни в Приморье, которое не устраивает активную и образованную часть жителей края. А вот, например, японцы на первое место ставят качество жизни, а потом уже развитие промышленности и всего остального.

Александр ИСАЕВ, доктор экономических наук, профессор ВГУЭС:

– Прежде всего мне бы хотелось подчеркнуть следующее. Сам по себе саммит – это не самоцель страны (региона). Саммит – это своеобразный «инструмент продвижения» конкретной территории (страны, региона, края). Саммит помогает мировой общественности (в частности, инвесторам) обратить внимание на данную территорию. Однако саммит как «инструмент продвижения» эффективен лишь в том случае, если у территории «есть что продавать». То есть базовый «товар» региона достаточно высокого качества. А вот с качеством «товара» нашего края не все так гладко.

О том, что из края каждый год уезжает более 10 тысяч приморцев на постоянное место жительства в другие регионы России, известно всем. Причина? Тотальное беззаконие. Расскажу одну историю, которая, на мой взгляд, весьма характерна для нашего края. Сына моих знакомых, студента одного из университетов города, избил сосед по дому из-за неправильной парковки автомобиля. Знакомая написала заявление в милицию. И знаете, что сказал ей следователь по поводу перспективы возбуждения уголовного дела против соседа? «Если не мент и не бандит, то будет сидеть». Как говорится, комментарии излишни.

Если в ближайшее время Москва кардинально не пересмотрит кадровую политику в сфере государственного управления в Приморье, боюсь, что саммит «уйдет в гудок».

Константин КОВАЛЕВ, генеральный директор ООО «Беркана»:

- Не думаю, что кто-то связывает с этим событием какие-то изменения в обществе или в сфере бизнеса. Скорее, повлияла подготовка к саммиту: строительство объектов и облагораживание города, в остальном же все осталось и останется на прежнем уровне.

Дальневосточники, как никто другой, понимают, что пройдет год или даже два, и все забудут, что саммит вообще был и проходил. У нас в голове останутся только мосты и объекты, которые возводились к этому мероприятию, что же до остального, приток туристов это сильно не увеличит, да и действительно крупных инвесторов не привлечет. Те, у кого уже есть устоявшийся бизнес или отлаженные контакты с Азиатско-Тихоокеанским регионом, вряд ли почувствуют разницу, саммит им просто не интересен. Те, кто смог, задействовать себя в подготовке, уже «влез». Все просто.

Людмила ДАВЫДЕНКО, президент некоммерческого объединения строителей Приморского края «Властра»:

- Саммит пройдет быстро, а мы остаемся с проблемами на многих объектах в виде незавершенных работ или невыплат за выполненные подряды, но при этом уже не будет бюджетных средств. Это минус.

Но есть и несомненные плюсы - это наконец-то очистные сооружения и переработка ТБО, новые инженерные сети и социальные объекты, дороги и мосты, а также многое другое. Все это нам стоит использовать для превращения Владивостока в активный центр международного сотрудничества. Культурно-духовного, научно-инновационного, бизнес-партнерского!

Давайте еще посмотрим на Приморский край как на уникальный природный объект на Земле и выстроим соответствующее отношение к нему каждого жителя и гостя Приморья, независимо от его национальности и времени пребывания.

Сергей ФЕДОРЕНКО, директор НП СРО «Альянс строителей Приморья»:

- Очень хочется надеяться на лучшее, но от 2012 года ничего хорошего не жду. Ведь это год сдачи объектов саммита АТЭС, а значит, строителей сделают крайними за всё на свете.

К тому же летом начнётся подготовка города к саммиту, думаю, что дороги будут перекрыты. А когда пройдут эти два дня саммита, к которым готовились три года, то будем дальше как-то налаживать нормальную жизнь…

Галина ШКАРУПА, генеральный директор ООО «ВостокИнвестСталь»:

- С саммитом АТЭС никаких надежд не связываю, для меня и моей компании это параллельные миры. Нам останутся широкие дороги, большее количество развязок, очистные сооружения. Надеюсь, это немного оживит микроэкономику (металл к клиенту будет приходить согласно расчетному времени, а не стоять в пробках по 4 часа и более).

Сегодня инвестиционный климат для иностранного капитала также рискован, и не думаю, что кардинально что-то изменится с сентября 2012 года. Да, Россия сегодня - огромный рынок сбыта, очень привлекательный для наших соседей: Китая, Кореи, Японии. И товары у них качественные, даже у Китая. Но мне хочется гордиться за своего производителя, за россиянина, чтобы он не только продавал, но и производил красивые и качественные товары, которые с удовольствием потреблялись бы у нас.

Например, чтобы у россиянина мысль продавать круглый лес (равно, как и другой ресурс, который, как оказывается, имеет свойство заканчиваться) даже не пробегала, а было желание открыть производство. Но сегодня у нас многие, у кого это желание появляется, сталкиваются с реальными трудностями (ТУ, экспертизы, согласования, логистика, железная дорога и т. д.), и не всякий доходит до финиша. Себестоимость высокая, цена не проходная. Поэтому многие сегодня принимают решение завозить продукцию из Китая. Вот и вся экономика и политика вкратце. Саммит АТЭС придет-уйдет, как Масленица, а надеяться можно только на свои силы и людей, которые с тобой работают.

Александр САМСОНОВ, директор компании «Дальконсультант»:

- На саммит АТЭС 2012 года в основном работают иногородние компании, привозные технологии, материалы, рабочая сила, а местные производители и местные ресурсы в процессе подготовки саммита задействованы по минимуму. Поэтому возможностей заработать на подготовке к саммиту для нашей компании (мы работаем в сфере программного обеспечения) я не вижу.

Остаётся только надеяться, что после окончания саммита краевой бюджет начнёт тратить больше денег на социальные программы – в последние годы подготовка к саммиту оттягивала на себя значительную долю бюджетных средств. Если же говорить об ожиданиях, не связанных с саммитом, я очень надеюсь, что на президентских выборах во втором туре победит Геннадий ЗЮГАНОВ, и на декабрь 2012 года он назначит перевыборы в Государственную Думу, поскольку выборы, прошедшие в декабре текущего года, на мой взгляд, были проведены с серьёзными нарушениями.

Владимир БЕЛЯЕВ, гендиректор кавалеровского ЗАО «АСО-1»:

- Все, что связано с саммитом, вызывает у меня как положительные, так и отрицательные эмоции. Наше предприятие находится далеко от Владивостока. В ходе строительства объектов саммита мы имели возможность сдавать технику в аренду строителям для проведения земляных работ. Они закончились, но деньги за аренду техники нам пока не вернули – это 5 млн руб. Я очень надеюсь, что в год саммита строители с долгами рассчитаются. А также рассчитываю на то, что после саммита больше денег будет доставаться приморской глубинке, в том числе северным районам края. Мы можем здесь оказывать услуги по строительству дорог и проведению ремонтно-строительных работ. Очень хотелось бы, чтобы средства, которые ранее выделялись на стройки АТЭС, были направлены для развития территорий края. Чтобы мы могли использовать накопленный опыт и знания на проведении ремонтных работ по выполнению 185-го ФЗ.

Виктор СУХАНОВ, генеральный директор ООО PrimaMedia:

- Я вырос на Байкало-Амурской магистрали. В проект ее строительства, который в 1970-80-х годах символизировал мощь советского государства, также были закачаны грандиозные инвестиции. Но БАМ, вопреки ожиданиям, так и не стала магистралью роста для Восточной Сибири. В этой связи главный вопрос - останется ли госпрограмма развития Владивостока как центра делового сотрудничества в АТР новым имперским проектом на окраине России, или будет иметь еще и мощный экономический эффект?

Информационное агентство PrimaMedia подробно рассказывает своей аудитории о подготовке к саммиту. Большинство экспертов, к которым обращались за комментариями, выражали умеренный пессимизм относительно того, откроет ли саммит новую эпоху развития Приморья. С другой стороны, этот пессимизм с лихвой компенсировался оптимизмом чиновников, ответственных за подготовку к мероприятию. Темой саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке будет либерализация торговли и инвестиций. Я думаю, что гораздо большим подарком для региона, чем все вместе взятые мосты и дороги, стало бы введение во Владивостоке режима свободной экономической зоны. По типу режима порто-франко, который был здесь на рубеже XX века. Регион сам бы заработал на достойную жизнь, заодно укрепив позиции России в АТР.

Оксана ПЕНСКАЯ, руководитель центра продаж и обслуживания ЗАО «Рэдком-Интернет».

- Особенных надежд относительно саммита не питаю. В связи с саммитом очень большие денежные потоки идут во Владивосток. Надеюсь, что объемы государственного финансирования, направляемые на развитие Хабаровска, не сократятся. Также надеюсь, что стабилизируется мировая финансовая система. Это позволит развивать бизнес более уверенно. В следующем году наша компания продолжит развиваться как на хабаровском, так и владивостокском рынках, предлагая услуги интернет-провайдера в новых домах, которые появляются в обоих городах.

Владимир КОВАЛЬСКИЙ, генеральный директор ООО «ТехНовация».

- Главная надежда на 2012 год - чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес. Что же касается саммита АТЭС, то мое отношение к нему весьма скептическое... Хабаровскому краю он не даст абсолютно ничего. А если учесть, сколько средств было в него вложено, то смысл проведения саммита мне совершенно не понятен. За такие деньги он никому не нужен. Было бы гораздо больше пользы, если бы такие огромные вложения были направлены на развитие и модернизацию дальневосточных предприятий.

"Золотой Рог".