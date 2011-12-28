Валерий Розов: С Думы Владивостока можно брать пример

В 2011 году Дума Владивостока провела около двух десятков сессий, в то время как нормальная работа – одно заседание в квартал.

Такую напряженность председатель Думы Валерий РОЗОВ объясняет исключительно работоспособностью депутатов и осознанием значимости принимаемых решений, без которых эффективная подготовка к саммиту АТЭС была бы невозможна.

- Валерий Михайлович, уходящий год был для депутатов рядовым или особенным?

- Нынешним депутатам выпало много интересной работы, львиная доля которой пришлась как раз на 2011 год. Но, чтобы объяснить, в чем особенность года, придется вспомнить 2008 год, когда был принят Генеральный план развития Владивостока. Потому что не будь его, не было бы федерального финансирования и Владивосток не мог бы вести так много строек в рамках подготовки к саммиту. Не было бы плана – не был бы депутатами разработан порядок землепользования, не начались бы стройки.

В моей жизни Дума Владивостока - уже пятый представительный и законодательный орган власти: я работал в Чите, Ашхабаде, на Украине, был депутатом в ЗС ПК. Так вот нынешняя дума краевого центра очень интересная. Здесь за небольшим исключением никто не занимается политиканством, всех сплотила конкретная работа, связанная с подготовкой к саммиту. Мы скрупулезно, детально, совершенно неинтересно для большинства горожан занимались конкретной работой. И делали ее качественно. Посмотреть, как же у нас так получается работать без особых скандалов, приезжал даже, вот только что в декабре, заместитель председателя Думы Хабаровска.

- Бюджет Владивостока на 2012 год гораздо меньше по сравнению с предыдущим годом. Депутатов это не пугает, на чем город будет зарабатывать деньги?

- Не удивительно. Это же не неожиданность, и мы, и администрация знали, что так и будет. Для меня как председателя гораздо важнее, что дума вот уже пятый год подряд принимает бюджет вовремя. Ведь когда пришел этот созыв депутатов, бюджетный процесс пять лет(!) находился в первом чтении. А мы приняли муниципальный правовой акт «О бюджетном процессе в г. Владивостоке». И сегодня депутаты имеют возможность публично спрашивать, а горожане знать, почему этот миллион идет сюда, а не туда, именно благодаря этому документу. Раньше же деньги мэры делили в тиши своих кабинетов.

- На последнем в уходящем году заседании, подводя итоги года, вы особенно похвалили депутатов за работу по приведению Устава города в соответствие с федеральным и краевым законодательствами. Почему? Это работа особенно сложна?

- Не так сложна, как очень важна. Мы принимали решения согласно Уставу и получали по 5-7 протестов прокурора, потому что нормы Устава не соответствовали законам федерации и края. Пришлось заняться этой работой, хотя она невидима для избирателей, совершенно не зрелищна, отчасти скучная и долгая, - словом, на ней политического капитала в глазах горожан не заработать, но очень необходимая.

- Какие отношения у думы и администрации краевого центра?

- В силу понимания важности подготовки города к саммиту у нас просто нет возможности устраивать склоки. Цель настолько высока, уж простите за громкие слова, что она не допускает такой роскоши, как поругаться с исполнительной властью. Но это не мешало депутатам проявлять принципиальность. Далеко не надо ходить за примером. На последнем декабрьском заседании думы мы оставили право за представительным органом власти определять, что строить на том или ином участке городской земли, хотя администрация просила оставить это право ей. Без громких дебатов, уговоров – проголосовали и все.

Этим мне нравится наша дума. Кстати, заместитель председателя Думы Хабаровска заметил, что вряд ли где в России есть примеры, чтобы сразу пять депутатов думы краевого центра стали депутатами Законодательного Собрания субъекта Федерации. Напомню, выборы выиграли Игорь ЧЕМЕРИС, Юрий ПОШИВАЙЛО, Дмитрий НОВИКОВ, Анатолий ДОЛГАЧЕВ, Павел СЕРЕБРЯКОВ.

- Вы удовлетворены, как решился вопрос с местом для стелы «Город воинской славы»?

- Да, место на центральной площади города - лучшее. А мыс Назимова, где предлагали? Двенадцать километров от центра!

- Валерий Михайлович, 2012 год – последний для нынешнего созыва депутатов. Значит, в следующем декабре опять выборы?

- Ситуация такая. Наши полномочия заканчиваются 17 декабря 2012 года. Выборы возможны либо 14 октября 2012 года, либо 3 октября 2013 года – в единые дни голосования. Но когда кто-либо «узурпирует» власть, не попадая в единые дни голосования и тем самым продлевая себе срок полномочий, - к этому всегда негативное отношение. Мы полагаем выборы провести в октябре следующего года, а для этого их назначить надо уже в июле.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, «Золотой Рог».