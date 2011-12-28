www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Митингующие Владивостока считают, что все решается в Москве

28 Декабря 2011, 00:44 | Владивосток

Выборы в Госдуму РФ 4 декабря начали новый подъем в политической жизни России. И факт прокатившихся по всех стране митингов можно считать безусловным и неожидаемым событием уходящего года. Отсчет этим настроениям ведется от самого массового митинга в столице на Болотной площади 10 декабря. Приморцы, безусловно, поддержали эти протесты, но как-то слабо, судя по акции 24 декабря.

Вообще-то дата 24 декабря очень памятна жителям Приморья. Именно 24 декабря 2008 года во Владивостоке была разогнана отрядом спецназа «ЗУБР» акция протеста жителей с последующими задержаниями, арестами и судами. Тогда митинговали за «правый руль», вернее, право приморцев строить свою жизнь не по вертикали и защищать свои интересы.

Но даже это не сподвигло владивостокцев на масштабную всероссийскую акцию протеста. Митинг, организованный 24 декабря местным отделением «Яблока», был немногочисленным - уж очень было холодно и ветрено в субботу на Корабельной набережной. Получилось бы скучно, если бы не публичное задержание Юрия КУЧИНА - помощника депутата ЗС Артема САМСОНОВА. Он был лихо затолкан в машину парой рядовых на глазах митингующих. А полицейские остались на дороге или не успели в машину заскочить. На них и пал гнев толпы.

От парней возбужденные люди требовали представиться и спрашивали, почему «похищен» Кучин. А те прятали лица. Полицейских вызволили начальники. Хотя толчея и была, никто не пострадал: ни драки, ни брани, полицейские начальники слова злого в адрес митингующих не сказали. Правда, Артему Самсонову пообещали вернуть его помощника, однако его отвезли в отделение полиции. Позже стало известно, что Кучин отбывает 10-дневный административный арест, а вчера Ленинский районный суд заменил арест на штраф. А задержали помощника депутата за плакат «Верховного жулика – судить!» с фото Владимира Путина за решеткой.

В субботнем митинге приняли участие коммунисты, но далеко не первые лица приморской компартячейки. Не было на митинге и ярких представителей краевых отделения «Справедливой России» и ЛДПР. И здесь, видимо, уже можно говорить о тенденции, если еще вспомнить молчание справедливороссов и либералов на первой сессии ЗС ПК. Наша, якобы, оппозиция дружка дружке не товарищи, и на митинги к друг другу не ходят.

Невысокую активность владивостокцев участник митинга Сергей БЕЛОЗЕРОВ объяснил «ЗР» тем, что «все понимают, что главное сейчас решается в Москве». Но дело, похоже, не только в этом и разобщенности системной оппозиции. Последствия того, четырехлетней давности, разгона митингующих и многотысячных акций протеста породили глубокое недоверие к вертикали власти и самой форме выражения общественного мнения через митинги. Теперь дальневосточники выражают свое мнение ногами – уезжают из региона.

Кирилл АЛЕКЕСЕВ, «Золотой Рог».

Автор: Кирилл Алексеев
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru