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Митингующие Владивостока считают, что все решается в Москве
Выборы в Госдуму РФ 4 декабря начали новый подъем в политической жизни России. И факт прокатившихся по всех стране митингов можно считать безусловным и неожидаемым событием уходящего года. Отсчет этим настроениям ведется от самого массового митинга в столице на Болотной площади 10 декабря. Приморцы, безусловно, поддержали эти протесты, но как-то слабо, судя по акции 24 декабря.
Вообще-то дата 24 декабря очень памятна жителям Приморья. Именно 24 декабря 2008 года во Владивостоке была разогнана отрядом спецназа «ЗУБР» акция протеста жителей с последующими задержаниями, арестами и судами. Тогда митинговали за «правый руль», вернее, право приморцев строить свою жизнь не по вертикали и защищать свои интересы.
Но даже это не сподвигло владивостокцев на масштабную всероссийскую акцию протеста. Митинг, организованный 24 декабря местным отделением «Яблока», был немногочисленным - уж очень было холодно и ветрено в субботу на Корабельной набережной. Получилось бы скучно, если бы не публичное задержание Юрия КУЧИНА - помощника депутата ЗС Артема САМСОНОВА. Он был лихо затолкан в машину парой рядовых на глазах митингующих. А полицейские остались на дороге или не успели в машину заскочить. На них и пал гнев толпы.
От парней возбужденные люди требовали представиться и спрашивали, почему «похищен» Кучин. А те прятали лица. Полицейских вызволили начальники. Хотя толчея и была, никто не пострадал: ни драки, ни брани, полицейские начальники слова злого в адрес митингующих не сказали. Правда, Артему Самсонову пообещали вернуть его помощника, однако его отвезли в отделение полиции. Позже стало известно, что Кучин отбывает 10-дневный административный арест, а вчера Ленинский районный суд заменил арест на штраф. А задержали помощника депутата за плакат «Верховного жулика – судить!» с фото Владимира Путина за решеткой.
В субботнем митинге приняли участие коммунисты, но далеко не первые лица приморской компартячейки. Не было на митинге и ярких представителей краевых отделения «Справедливой России» и ЛДПР. И здесь, видимо, уже можно говорить о тенденции, если еще вспомнить молчание справедливороссов и либералов на первой сессии ЗС ПК. Наша, якобы, оппозиция дружка дружке не товарищи, и на митинги к друг другу не ходят.
Невысокую активность владивостокцев участник митинга Сергей БЕЛОЗЕРОВ объяснил «ЗР» тем, что «все понимают, что главное сейчас решается в Москве». Но дело, похоже, не только в этом и разобщенности системной оппозиции. Последствия того, четырехлетней давности, разгона митингующих и многотысячных акций протеста породили глубокое недоверие к вертикали власти и самой форме выражения общественного мнения через митинги. Теперь дальневосточники выражают свое мнение ногами – уезжают из региона.
Кирилл АЛЕКЕСЕВ, «Золотой Рог».
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