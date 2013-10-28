Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Иностранцы смогут попасть во Владивосток без визы на три дня
Госдума на заседании 25 октября приняла в первом чтении законопроект, который разрешает иностранным туристам, транзитом прибывающим в Россию на воздушных судах, безвизовые въезд и пребывание на территории страны в течение 72 часов.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Как отмечается в пояснительной записке, согласно действующему законодательству, безвизовый въезд и пребывание в РФ в течение 72 часов разрешены иностранным туристам, приезжающим в Россию на специализированных круизных судах, а также на паромах.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2014 года.
Руководитель нормативно-правового департамента министерства культуры РФ Наталья Ромашова прокомментировала законопроект о 72-часовом безвизовом пребывании транзитных авиапассажиров в России.
«Сейчас мы предварительно составили список из 20 стран. В этом перечне Германия, Китай, США, Великобритания, Швеция, Италия, Франция, Испания, Республика Корея, Япония, Польша, Канада, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия, Иран, Финляндия, Сингапур и Австралия. Состав стран будет пересматриваться раз в год в соответствии с международной обстановкой. Главное условие только одно: «безвизовые страны» не должны представлять санитарную, миграционную и любую другую угрозу безопасности России», - рассказала она.
Отметим, иностранцы получат право трехдневного безвизового пребывания в России, если прилетели в международный аэропорт Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы (все три аэропорта), Новосибирска, Сочи и Хабаровска. В перечень включены только аэропорты, имеющие необходимое оборудование для автоматического заполнения миграционных карточек.
Как рассказал директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков, благодаря принятию данного закона турпоток в Приморье значительно вырастет.
«Ожидаем, что в ближайшее время турпоток выйдет за границы стран АТР. Здесь мы возлагаем большие надежды на принятие Государственной думой законопроекта, который уже одобрила комиссия Правительства по законопроектной деятельности», - считает Алексей Старичков.
Новости тематики
- Российско-китайский форум во Владивостоке посвятят туризму
- С 1 января можно забыть о дороговизне Владивостока и провести выходные в Корее без лишних забот
- Иностранцы смогут попасть во Владивосток без визы на три дня
- Из Владивостока в южнокорейскую провинцию Кангвон будем летать прямым рейсом и без виз
- Туризм будет приносить деньги Приморью
- Во Владивостоке обсудили перспективы развития сотрудничества Приморья и Филиппин
- Минэкономразвития РФ: ОЭЗ на о. Русском во Владивостоке вряд ли станет туристической
- Во Владивостоке по Золотому мосту хотят организовать экскурсии
- Сеул открыли для безвизового пребывания иностранцев на 72 часа
- Что японцу в Корее страшно, то россиянину – забава
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
А почему Сноудена через 72 часа не выкинули из Шереметьево? Значит можно в транзитной зоне сидеть без визы гораздо дольше, главное - чтобы с собой был ноут напичканный чужими тайнами.