Иностранцы смогут попасть во Владивосток без визы на три дня

Госдума на заседании 25 октября приняла в первом чтении законопроект, который разрешает иностранным туристам, транзитом прибывающим в Россию на воздушных судах, безвизовые въезд и пребывание на территории страны в течение 72 часов.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Как отмечается в пояснительной записке, согласно действующему законодательству, безвизовый въезд и пребывание в РФ в течение 72 часов разрешены иностранным туристам, приезжающим в Россию на специализированных круизных судах, а также на паромах.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2014 года.

Руководитель нормативно-правового департамента министерства культуры РФ Наталья Ромашова прокомментировала законопроект о 72-часовом безвизовом пребывании транзитных авиапассажиров в России.

«Сейчас мы предварительно составили список из 20 стран. В этом перечне Германия, Китай, США, Великобритания, Швеция, Италия, Франция, Испания, Республика Корея, Япония, Польша, Канада, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Бельгия, Иран, Финляндия, Сингапур и Австралия. Состав стран будет пересматриваться раз в год в соответствии с международной обстановкой. Главное условие только одно: «безвизовые страны» не должны представлять санитарную, миграционную и любую другую угрозу безопасности России», - рассказала она.

Отметим, иностранцы получат право трехдневного безвизового пребывания в России, если прилетели в международный аэропорт Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы (все три аэропорта), Новосибирска, Сочи и Хабаровска. В перечень включены только аэропорты, имеющие необходимое оборудование для автоматического заполнения миграционных карточек.

Как рассказал директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков, благодаря принятию данного закона турпоток в Приморье значительно вырастет.

«Ожидаем, что в ближайшее время турпоток выйдет за границы стран АТР. Здесь мы возлагаем большие надежды на принятие Государственной думой законопроекта, который уже одобрила комиссия Правительства по законопроектной деятельности», - считает Алексей Старичков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.