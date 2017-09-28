Новым мэром Владивостока станет...

Для Владивостока подходит к завершению длительный выборный сезон. После выборов депутатов Думы Владивостока 10 сентября следующим по важности событием станут выборы Президента России в марте следующего года. Осенью 2018 года заканчивается срок полномочий нынешнего главы Владивостока Игоря Пушкарева, и в ряде СМИ и социальных сетях уже всплывает тема скорых выборов градоначальника, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Однако с 2015 года прямые выборы мэра города были заменены на более сложную процедуру, не совсем понятную рядовому обывателю. Во всех тонкостях темы назначения главы Владивостока наш корреспондент разбирался вместе с политологом Павлом Наливайко.

- Павел, вы один из первых достаточно подробно прокомментировали тему назначения будущего мэра Владивостока. С чем, по вашему мнению, связано периодическое появление интереса к этому вопросу?

- Действительно, общественность за последний год достаточно часто поднимает тему назначения главы Владивостока, обсуждая даже потенциальных претендентов. Однако в этом нет ничего странного, и я бы выделил несколько причин этих информационных волн.

Во-первых, это нахождение под арестом избранного мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В марте этого года московский суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Игоря Пушкарева от должности главы администрации города, что многие восприняли как полную отставку или сложение полномочий. Однако это не так. Формально Пушкарев остается мэром, но с невозможностью непосредственно исполнять свои обязанности. До того момента, пока не будет вынесен обвинительный приговор суда (если такой приговор вообще будет) или глава сам добровольно не уйдет в отставку (что также маловероятно) или не появятся иные, указанные в законе, основания прекращения его полномочий, Игорь Пушкарев остается главой города Владивостока, полномочия которого истекают в октябре 2018 года, то есть более чем через год.

Пока же ни одно из этих событий не произошло, исполняющим обязанности главы Владивостока на время вынужденного отсутствия Игоря Пушкарева является Константин Межонов, который был назначен на эту должность в апреле этого года. До этого поочередно ее занимали первые заместители главы Владивостока Константин Лобода и Алексей Литвинов, достаточно опытные муниципальные служащие. Показательно, что выстроенная с 2008 года под руководством Игоря Пушкарева система управления городским хозяйством оказалась жизнеспособна и в его вынужденное отсутствие.

Во-вторых, политизация процесса назначения главы Владивостока. За прошедший год кресло мэра не раз пытались сделать предметом политического торга. Одной из наиболее ярких попыток завладения должностью мэра стал весенний сюжет с объявлением о назначении на вакантную тогда должность заместителя главы Владивостока экс-руководителя регионального филиала «Почты России» Андрея Брика (22 сентября он избран спикером Думы города. - Ред.), который должен был занять пост перешедшего на работу в краевую администрацию Александра Юрова с последующей передачей ему полномочий и.о. мэра. Однако отсутствие межэлитных договоренностей между, условно говоря, городом и краем привели к тому, что «коллективный Пушкарев» продвинул на этот пост Константина Межонова, фактически закрыв тему перехвата управления городом на неопределенный срок.

Несмотря на то что Константин Межонов считается компромиссной фигурой, местные политические группы все равно не упускают шанса создать дополнительную интригу по этому поводу, и в итоге все это попадает в общую публичную повестку, внося хаос в головы как обычных, так и политически информированных горожан.

Ну, и наконец, в-третьих, это проблема нынешней системы назначения главы Владивостока. Прошедшая в 2014-2015 гг. реформа местного самоуправления привела к тому, что почти по всей стране были отменены прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов. Вместо этого законодатель предложил различные варианты назначения мэров. В Приморье остановились на модели назначения глав городов депутатами соответствующих Дум. Они голосуют за ту или иную кандидатуру после прохождения формальных процедур, для чего создается специальная конкурсная комиссия.

Но это вкратце. На самом же деле эта реформа проходила в два этапа. Сначала была введена двуглавая система, согласно которой главой городского округа становится председатель Думы, а глава администрации назначается по конкурсу. Через год от этой версии управления отказались и пришли снова к единоначалию, но в целом все эти процессы только оставили неразбериху в головах жителей. Да и многие представители экспертного сообщества по-прежнему путаются в нюансах. Что, в общем-то, неудивительно.

- То есть политологи в данном случае выступают вестниками правды?

- Подобные аналогии скорее преувеличение, но политологи, как и муниципальные служащие, юристы, должны постоянно разъяснять подобные вещи, во избежание различных домыслов и манипуляций. Думаю, это вопрос времени и спустя еще пару лет в головах обычных жителей появится понимание всех нюансов.

- И все-таки, простым языком, как будет избираться мэр Владивостока после окончания срока полномочий Игоря Пушкарева?

- Процедура будет проходить в несколько этапов. Сначала будет сформирована конкурсная комиссия, в которую поровну войдут как депутаты, так и представители краевой администрации. Ее задача будет состоять в том, чтобы проверить соответствие претендентов на пост главы и их документов обозначенным в законе требованиям. И только после того, как будет сформирован итоговый пул претендентов, депутаты Думы Владивостока проголосуют за каждую из кандидатур. Тот, кто наберет большинство голосов при голосовании в Думе города, тот и станет новым главой Владивостока.

- Учитывая то, что именно депутаты будут голосовать за нового главу, повышается ли роль Думы?

- Дабы избавить читателя от конспирологических версий, приведем пример с назначением спикера Думы Владивостока. Как известно, партия «Единая Россия» получила простое большинство в представительном органе, и именно она влияет на ключевые решения. Для квалифицированного большинства (2/3) ей добавляет голосов лояльная системная оппозиция в лице «Партии пенсионеров», ЛДПР или «Справедливой России». Неделю назад на политсовете «партии власти» были представлены две кандидатуры на пост спикера, однако голосование было лишь формальностью, персона Андрея Брика была уже фактически согласована до этого. Аналогичная история будет и с согласованием кандидатуры на пост главы Владивостока. Главная интрига будет лишь в том, кто будет принимать решение. Либо этим полностью будет заниматься Москва и дальневосточное полпредство, либо запросят предложения со стороны региональных властей. Но второй сценарий, на мой взгляд, на данный момент маловероятен.

- То есть все нынешние разговоры о потенциальных претендентах на этот пост пока остаются лишь домыслами?

- Чем угодно, но не достоверной информацией. Думаю, что сейчас все усилия региональных властей и федеральных кураторов будут брошены на подготовку к президентским выборам в традиционно протестном Приморье. Ведь на данный момент ситуация и без того достаточно сложная. Поэтому раньше весны 2018 года к вопросу нового мэра Владивостока возвращаться нецелесообразно. А там, возможно, или Москва какие-то новые кадровые решения примет или, к примеру, эффективный полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев уйдет на повышение.

Кстати, есть и другая история по этой части: недавно в экспертной среде прошла информация о возможном переформатировании региональной власти. К примеру, у нас может появиться Правительство Приморского края, на смену краевой Администрации. И тут возможны другие властные схемы. Но это пока лишь возможные сценарии развития событий. В целом, как видите, до непосредственного решения вопроса о том, кто возглавит осенью администрацию города, еще очень далеко.