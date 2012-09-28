За расширение "морских плеч" России на Дальнем Востоке возьмутся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, прибывший 28 сентября в Приморье, рабочую поездку по региону начал с посещения города Большой Камень, где создается крупная верфь, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС).

"Инспекцию в Большом Камне Дмитрий Рогозин начал с посещения дальневосточного завода "Звезда", который специализируется на демонтаже и утилизации атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. На базе этого предприятия создается новая верфь для сборки гражданских судов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, корабелы верфи будут строить танкеры водоизмещением до 350 тысяч тонн, а также суда - газовозы, собирать конструкции морских платформ, с которых добывают нефть и газ. Реализация проекта рассчитана до 2018 года.

"Во второй половине дня во Владивостоке на острове Русский под началом вице-премьера Рогозина пройдет заседание морской коллегии, председателем которой он является. Коллегия рассмотрит вопросы, направленные на более успешную реализацию национальной морской политики страны, в том числе модернизации и обновления торгового и промыслового флота, инфраструктуры портов", - сказал собеседник.

Ранее в своем микроблоге в Twitter вице-премьер написал, что заседание морской коллегии состоится во Владивостоке 29 сентября, а следующие пройдут на Южных Курилах, Камчатке, Байкале, Земле Франца Иосифа, в Мурманске, Калининграде, Таганроге, Новороссийске и Астрахани. Внимание на них будет уделяться расширению "морских плеч" России на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, пишет РИА Новости.