Потребительскую корзину Приморья подкорректируют

30 сентября, в пятницу, состоится очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края.

В ходе пленарного заседания приморские законодатели планируют рассмотреть 36 вопросов. Депутаты обсудят принятие в первом чтении проекта закона "О краевом бюджете на 2012 год" и об основных характеристиках краевого бюджета на 2012 год, рассмотрят проект закона "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год", с докладом "О величине прожиточного минимума пенсионера в крае на 2012 год" выступит первый вице-губернатор края Александр Костенко.

В плане работы внесение изменения в законы Приморского края "О потребительской корзине в Приморском крае", "О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы", "О контрольно счетной палате Приморского края" и "О государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство".