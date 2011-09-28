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Потребительскую корзину Приморья подкорректируют
30 сентября, в пятницу, состоится очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края.
В ходе пленарного заседания приморские законодатели планируют рассмотреть 36 вопросов. Депутаты обсудят принятие в первом чтении проекта закона "О краевом бюджете на 2012 год" и об основных характеристиках краевого бюджета на 2012 год, рассмотрят проект закона "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год", с докладом "О величине прожиточного минимума пенсионера в крае на 2012 год" выступит первый вице-губернатор края Александр Костенко.
В плане работы внесение изменения в законы Приморского края "О потребительской корзине в Приморском крае", "О краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008-2012 годы", "О контрольно счетной палате Приморского края" и "О государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство".
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