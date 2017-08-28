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Коммуниста во Владивостоке наказали за членство в... "Единой России"
На минувшей неделе вновь сократилось количество участников выборов в Думу Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В очередной раз поредели списки «Единой России» и КПРФ, причем в последнем случае основанием для исключения кандидата стало… его членство в «Единой России». А одному из кандидатов-самовыдвиженцев суд отказал в регистрации из-за подписных листов, заполненных военнослужащими срочной службы.
21 августа Первомайский районный суд отменил решение о регистрации коммуниста Якова ГАЛКО кандидатом по одномандатному округу №10. Основанием для отмены стал факт наличия у него членства двух политических партий. Как следует из решения суда, Яков Галко с 2014 года является членом КПРФ, но его оппоненты в ходе избирательной кампании «нашли» документ, подтверждающий членство Галко в «Единой России» аж с 2006 года.
Представители краевого отделения компартии уверяют, что их выдвиженец никогда не имел отношения к «ЕР». Сам Галко в заявлении о согласии баллотироваться, поданном в избирательную комиссию, не упомянул о принадлежности к какой-либо политической партии. По словам второго секретаря крайкома КПРФ Павла АШИХМИНА, Галко намерен добиться отмены решения Первомайского суда в вышестоящей инстанции. А тем временем горизбирком Владивостока обратился в суд с иском об отмене регистрации кандидата Якова ГАЛКО и в качестве кандидата-списочника.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Подпунктом «е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ в качестве основания для исключения кандидата из заверенного списка кандидатов указано наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным структурным подразделением политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), кандидата, являющегося членом иной политической партии.
Численный состав списка уменьшился и у «Единой России»: на минувшей неделе ВГМИК удовлетворила заявление Вячеслава ГНЕЗДИЛОВА, шедшего третьим в территориальной группе №7 на выборах в Думу Владивостока, о добровольном снятии его кандидатуры.
Кроме того, избирательная кампания-2017 не обошлась без судебных баталий с участием самовыдвиженцев. Выдвинувшийся в Думу Владивостока по одномандатному округу №13 военный юрист Никита ГИТАЛЕНКО представил в ТИК Ленинского района 129 подписей избирателей, собранных в свою поддержку (при необходимых 126). Напомним, что ранее, по итогам предвыборной конференции «Единой России», Гиталенко был включен в список кандидатов в депутаты Думы Владивостока по территориальной группе №13. Однако затем военный юрист решил побороться за депутатское кресло самостоятельно, выдвинувшись кандидатом по одномандатному округу №13 без поддержки какой-либо партии.
Как следует из решения ВГМИК №145/29 от 22 августа, после проверки подписных листов комиссия отказала Гиталенко в регистрации, поскольку требованиям избирательного законодательства отвечали только 39. Остальные подписные листы были заполнены военнослужащими-срочниками, которые имеют во Владивостоке временную, а не постоянную регистрацию. В то время как по закону подписные листы в поддержку кандидата могут заполнять только люди, постоянно проживающие на территории соответствующего одномандатного округа. Добавим, что сам Гиталенко ранее проходил службу по контракту на БПК «Маршал Шапошников», который базируется как раз на территории 13-го округа.
Не согласившись с признанием подписей военных недействительными и полагая, что данная категория лиц обладает активным избирательным правом, несостоявшийся кандидат попробовал опротестовать решение ТИК Ленинского района в суде, а также подал жалобу в горизбирком. Однако районный суд отказал Никите Гиталенко в удовлетворении его требований.
Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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