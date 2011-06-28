Игорь Пушкарев снова пойдет в мэры

Игорь Пушкарев не намерен покидать свой пост после окончания срока полномочий. В 2013 году он будет выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Владивостока, сообщает РИА PrimaMedia.

«Сейчас намного интересней работать, чем ранее, 3 года назад, когда я только стал мэром, опыта больше, — отметил ранее на пресс-конференции Игорь Пушкарев. — Где-то обжегся, не спорю. В настоящее время уже знаешь, на кого можешь рассчитывать, а на кого нет».

Действующий глава не скрывает: проблемы были и есть, без этого никак. «Городское хозяйство – это всегда много проблем. Сказать, что они все когда-то будут решены, это неправда, потому что город будет жить, и проблемы всегда будут возникать. Но важно, решаются они или нет. Я считаю, что вопросы — и с детскими садами, и с дорогами, и с очистными, и с водой, и с электроэнергией — решаются. Строятся лучшие детские сады на Дальнем Востоке, самые современные школы, мосты, университет… Мы живем в великое время для нашего города», — отметил он.

Напомним, Игорь Пушкарев был избран главой города Владивостока на выборах 18 мая 2008 года, набрав более 57% голосов избирателей. Согласно уставу города, мэр избирается сроком на пять лет.