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Стало известно, кто претендует на место Евгения Коржа в Думе Владивостока
Директора крупных компаний столицы Приморья претендуют на вакантное место в Думе Владивостока. «Единая Россия» завершила прием заявок на праймериз, по итогам которых определится кандидат от партии в думу города по одномандатному округу №3 ( часть Советского района). Участие в предварительном голосовании примут шестеро кандидатов, сообщил ZRPRESS.ru источник в приморском отделении «Единой России».
Более половины из участников праймериз возглавляют крупные предприятия, либо являются топ-менеджерами. Это директор МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Владимир ЛАТЫШЕВ, директор компании «Ава-Трейд» Александр ПАЛЬЧИКОВ, гендиректор ООО «Тимьян» Виталий ШЕВАКИН, а также директор отдела оптовых продаж компании «Алко-ДВ» Юрий ХОВАНСКИЙ. Помимо руководящих кадров, участие в партийном отборе примут педагог дополнительного образования одного из детских центров Владивостока Наталья ПОХИЛЕЦ, а также безработный Илья ЧЕРНОУСОВ. Праймериз на округе №3 состоятся 31 мая.
Как ожидается, довыборы в Думу Владивостока по округу №3 пройдут в Единый день голосования 14 сентября. «Вакансия» в гордуме образовалась в конце 2013 года, после того как избранный по этому округу депутат Евгений КОРЖ перешел на должность помощника губернатора по «земельному» вопросу.
Добавим, что ранее стало известно о том, что участие в праймериз на довыборах в Законодательное Собрание Приморского края по округу №5 примет действующий глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Голосование по выборам краевого депутата также состоится 14 сентября.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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