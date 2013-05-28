Администрация Приморья не хочет преобразовываться в правительство

Администрация Приморского края не будет преобразована в правительство, заявил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, отвечая на вопрос корреспондента "Золотого Рога". По мнению главы региона, смена вывесок, кроме дополнительных финансовых затрат, ничего не даст.

"Когда мы рассматривали осенью прошлого года процесс реформирования администрации (края. – Прим. авт.), этот вопрос обсуждали. Посчитали, что это не нужно, так как помимо затрат на смену вывесок и т. д., ничего это не дает. Я считаю, что люди под любой вывеской должны работать эффективно. Называется он министр или директор департамента – никакого значения не имеет. Главное, чтобы он работал хорошо, слышал людей и умел решать их проблемы", - пояснил Владимир Миклушевский на открытии пресс-центра РИА "Интерфакс".

Напомним, что в соседнем Хабаровском крае функционирует именно правительство региона.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.