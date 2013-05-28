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Владимир Миклушевский: "Жители Приморья первыми смогут выйти на лед концертно-спортивного комплекса"
Сегодня Владимир Миклушевский, выступая с Посланием перед депутатами Законодательного Собрания, сообщил, что первыми в концертно-спортивном комплексе покатаются на коньках жители Приморья.
«Мы ждем открытия концертно-спортивного комплекса, первого спортивного сооружения такого масштаба в Приморье. Здесь будут проходить хоккейные матчи уровня КХЛ и футбольные, баскетбольные турниры. А также просто кататься на коньках. И я хочу, чтобы первыми в КСК вошли жители края, поэтому принял решение: после его открытия приморцы смогут в течение нескольких дней приходить туда и кататься на коньках бесплатно», - заявил Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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