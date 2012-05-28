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Саммит АТЭС - 2012
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Во Владивосток приехали полицейские из 11 стран Европы

28 Мая 2012, 11:30 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ZRPRESS. Делегация офицеров полиции стран Европы, прибывшая 28 мая, в понедельник, во Владивосток, где осенью пройдет саммит АТЭС, поделится с приморскими коллегами опытом обеспечения безопасности на крупных международных встречах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого управления МВД Евгения Соковишина.

Саммит стран АТЭС 8-9 сентября 2012 года впервые пройдет в России, во Владивостоке. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составит около 600 миллиардов рублей, к саммиту строится более 50 объектов, реконструируются коммунальные сети. Ожидается, что на саммит приедут главы более 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, несколько тысяч участников, журналистов, почетных гостей.

"В составе представительной делегации полицейские из 11 стран, в том числе Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Франции, Бельгии. Все они неоднократно участвовали в обеспечении безопасности на крупных международных встречах. Их опыт, который они передадут коллегам из Приморья, пригодится в дни проведения во Владивостоке саммита АТЭС", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, обмен опытом предусмотрен в рамках двухдневного специального семинара. На нем будут затронуты все важные аспекты обеспечения безопасности, в том числе использование высоких информационных и других технологий. "Открытие семинара начнется с презентации видеоматериалов о Владивостоке и широкомасштабной подготовке города к проведению саммита АТЭС-2012", - сказала Соковишина. Она отметила, что делегация офицеров полиции стран Европы также познакомится с вопросами организации безопасности в крупных городах Приморья и поделится опытом противодействия, в частности, этническим преступным группировкам и преступлениям в приграничной зоне. 

РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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