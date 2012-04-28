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Владимир Миклушевский и Геннадий Хватов поднялись на вершину пилона моста через бухту Золотой Рог
ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля, ZRPRESS. Сегодня, 28 апреля, почетные граждане Владивостока по приглашению губернатора Владимира Миклушевского приняли участие в торжественной церемонии сварки последнего стыковочного шва моста через бухту Золотой Рог.
Вместе с губернатором они прошли по новому мосту и присутствовали во время сварки стыковочного шва, а после пообщались с главой региона в неформальной обстановке. Участники встречи обсудили ряд проблем и поделились своими предложениями по решению социально важных вопросов. В частности, почетные граждане обратили внимание губернатора на то, что на реконструированной федеральной трассе недостаточно съездов и удобных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Владимир Миклушевский предложил собравшимся подняться на вершину пилона моста через Золотой Рог. Она составляет 226 метров. Вместе с губернатором на самую высокую отметку моста поднялся адмирал Геннадий Хватов. Геннадий Алексеевич в 1986 году был назначен командующим Тихоокеанским флотом. Под его руководством силы флота успешно выполняли задачи в Тихом и Индийском океанах, участвовали в крупных оперативно-стратегических учениях, поддерживалась боеготовность стратегических сил. Награжден орденами Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями, Почетный гражданин города Владивостока (с 2009 года).
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