www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.8 р. 100 JPY: 58.86 р.
EUR: 72.89 р. 10 CNY: 96.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Владивосток обрёл стабильность: Город получил главу

28 Марта 2019, 11:56 | Владивосток

За кандидата проголосовали 23 депутата

Владивосток получил возможность стабильного развития. Новый глава города уже интегрирован в систему вертикали власти и знаком со всеми ключевыми проблемами краевого центра. Торжественная церемония принесения присяги пройдёт 5 апреля, а к исполнению полномочий Олег Гуменюк приступил сразу, после принятия депутатами решения.

Сразу после подсчета голосов и оглашениям результатов, поздравить нового главу вышел вице-губернатор по внутренней политики Антон Волошко. Он отметил, что на плечи нового главы возложена серьезная ответственность, да и честь ему доверена немалая.

- Мы будем следить за вашей работой, но, уверен, что с поддержкой Губернатора края Олега Кожемяко, вы справитесь со всеми задачами, - отметил вице-губернатор.

Ещё выступая перед депутатами, Олег Гуменюк четко обозначил основные приоритеты работы: хозяйственная деятельности и никаких игр в политику.

-Владивосток достоин прекрасного будущего и вместе с вами эту мечту мы будем воплощать в жизнь, - подчеркнул Олег ГУМЕНЮК.

Сейчас городу необходим человек, который займётся решением первоочерёдных проблем. За три последних года состояние городского хозяйство без твёрдой руки пришло в ненадлежащее состояние. После своего избрания Олег Гуменюк обозначил первоочерёдные для себя направления работы.

-Я сделаю все, чтобы жизнь в этом городе стала лучше и краше. В самых ближайших планах у нас двухмесячник санитарной очистки Владивостока, после зимы город должен быть приведён в порядок, а потом, естественно, у нас будет ремонт дорог, - отметил новый глава города.

Напомним, что процедуре избрания предшествовала проверка документов всех претендентов. В они числе, и по линии правоохранительных органов. По закону, все лица, имеющие подозрения в противоправной деятельности, не допускаются даже до первого этапа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  мэр  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru