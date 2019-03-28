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Владивосток обрёл стабильность: Город получил главу
За кандидата проголосовали 23 депутата
Владивосток получил возможность стабильного развития. Новый глава города уже интегрирован в систему вертикали власти и знаком со всеми ключевыми проблемами краевого центра. Торжественная церемония принесения присяги пройдёт 5 апреля, а к исполнению полномочий Олег Гуменюк приступил сразу, после принятия депутатами решения.
Сразу после подсчета голосов и оглашениям результатов, поздравить нового главу вышел вице-губернатор по внутренней политики Антон Волошко. Он отметил, что на плечи нового главы возложена серьезная ответственность, да и честь ему доверена немалая.
- Мы будем следить за вашей работой, но, уверен, что с поддержкой Губернатора края Олега Кожемяко, вы справитесь со всеми задачами, - отметил вице-губернатор.
Ещё выступая перед депутатами, Олег Гуменюк четко обозначил основные приоритеты работы: хозяйственная деятельности и никаких игр в политику.
-Владивосток достоин прекрасного будущего и вместе с вами эту мечту мы будем воплощать в жизнь, - подчеркнул Олег ГУМЕНЮК.
Сейчас городу необходим человек, который займётся решением первоочерёдных проблем. За три последних года состояние городского хозяйство без твёрдой руки пришло в ненадлежащее состояние. После своего избрания Олег Гуменюк обозначил первоочерёдные для себя направления работы.
-Я сделаю все, чтобы жизнь в этом городе стала лучше и краше. В самых ближайших планах у нас двухмесячник санитарной очистки Владивостока, после зимы город должен быть приведён в порядок, а потом, естественно, у нас будет ремонт дорог, - отметил новый глава города.
Напомним, что процедуре избрания предшествовала проверка документов всех претендентов. В они числе, и по линии правоохранительных органов. По закону, все лица, имеющие подозрения в противоправной деятельности, не допускаются даже до первого этапа.
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