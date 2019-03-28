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Во Владивостоке выбрали мэра

28 Марта 2019, 11:00 | Владивосток

20% городских депутатов проигнорировали голосование

Дума Владивостока на очередном заседании 28 марта провела голосование по кандидатурам на пост главы города, отобранным конкурсной комиссией. Голосами 23 депутатов мэром избран Олег ГУМЕНЮК, однако его поддержка была далеко не единогласной.

Напомним, 18 марта комиссия во главе с вице-губернатором Приморья Антоном ВОЛОШКО рекомендовала депутатам выбрать мэра из следующих кандидатов: и.о. мэра Олег ГУМЕНЮК, депутат гордумы Кирилл ГРИГОРЬЕВ, общественник Александр ЮРТАЕВ.

На момент открытия заседания в зале заседаний Думы Владивостока присутствовали 28 из 34 депутатов. После доклада председателя конкурсной комиссии Антона Волошко претендентам дали возможность выступить и ответить на вопросы. Первый выступающий, Кирилл Григорьев, де-факто взял самоотвод, призвав поддержать Олега Гуменюка. И.о. мэра, в свою очередь, повторил основные тезисы последних выступлений - о благоустройстве Владивостока при финансовой поддержке со стороны краевой власти. Александр Юртаев призвал сделать жизнь во Владивостоке "столичной" и "не мельчить", занимаясь только текущими проблемами. Поддерживать кого-либо из кандидатов он не призывал.

В ходе открытого рейтингового голосования Олег Гуменюк получил поддержку 23 депутатов, против голосовали 5 депутатов от КПРФ. Кирилл Григорьев получил 28 голосов против, Александр Юртаев -  27 голосов против и 1 депутат воздержался.

Таким образом, Олег Гуменюк считается избранным мэром Владивостока. Для сравнения, за кандидатуру Виталия ВЕРКЕЕНКО в декабре 2017 года голосовали все 32 депутата Думы Владивостока, принявших участие в заседании. В должность новый глава города официально вступит 5 апреля.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: выборы  Дума  мэр  гуменюк  владивосток 



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Комментарии

  • didika12:52, 28.03.2019#

    А вроде как народ должен был бы избирать мэра???

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 13:08, 28.03.2019#

    А депутаты не люди?

  • vvo17:52, 28.03.2019#

    Судя по их делам, далеко не ОНИ!

  • Псевдоним14:12, 28.03.2019#

    Цирк с конями. Когда перестанут тратить деньги на показуху с выборами, результат был известен , никто не сомневался . Совсем нас за идиотов держат.

  • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15:23, 28.03.2019#

    Не было мэээра, и это не мээр, а овощь. . . . .

  • Псевдоним15:27, 28.03.2019#

    да ужжж

  • Иванов Сергей Парфирьевич16:31, 28.03.2019#

    Первый шаг мэра на посту градоначальника, купил 2 кг. ржаных сухарей и билет до Таиланда в один конец с открытой датой.

  • Псевдоним16:33, 28.03.2019#

    А что у него рожа то такая? на жополиза похож

  • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16:59, 28.03.2019#

    Ха, а почему, только похож????. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Амурчане помнят это ""чудо""" . . . . . . . . . . . . . . . .

  • 6565617:05, 28.03.2019#

    Личный двор-терьер кожзама. . . . . . . . . .

  • Псевдоним17:10, 28.03.2019#

    ДА УЖ ВЫБРАЛИ

  • РљРћРў17:24, 28.03.2019#

    а ктото сомневался что он будет???))0 я вас умоляю))) как в мск сказали кожемяки так он и предал всем, так они и сделали)))шестерки опг ер

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