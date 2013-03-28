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Глава Владивостока: Общественный контроль за процессами в сфере ЖКХ необходимо усиливать
27 марта глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел четвертое заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ. Мэр обсудил с участниками проблемы оснащения жилых домов общедомовыми приборами учета и поставил задачу ужесточить общественный контроль за сферой ЖКХ.
При рассмотрении первого вопроса было отмечено, что в настоящее время в г.Владивостоке установлено общедомовых приборов учета: электроэнергии- 83%, тепловой энергии – 31%, горячего водоснабжения – 33%, холодного водоснабжения – 22%. Это свидетельствует о недостаточной активности в этом вопросе как ресурсоснабжающих организаций, так и самих жителей. Члены совета подчеркнули, что эту работу необходимо активизировать, объяснять жителям преимущества приборов учета, приводить примеры многоквартирных домов, которые благодаря счетчикам уже сейчас существенно снизили оплату за коммунальные услуги. Также на совете было принято решение – обратиться к Губернатору Приморского края с предложением о разработке краевой целевой программы, в которой будет предусматриваться бюджетное софинансирование мероприятий по модернизации инженерных сетей многоквартирных домов и установке приборов учета, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Отдельной темой обсуждения стало введение социальной нормы потребления электроэнергии. Приморский край вошёл в число пилотных регионов по установлению такой нормы. Это предполагает, что на определенный объем электроэнергии (социальная норма) устанавливается фиксированный тариф. За электроэнергию, потреблённую сверх социальной нормы, придётся платить по более высоким расценкам. На совете было принято решение также обратиться с письмом к губернатору Приморья с просьбой еще раз рассмотреть, необходимо ли Владивостоку участвовать в этом проекте, и особое внимание уделить тем нормативам, опираясь на которые будет высчитываться эта социальная норма.
Второй вопрос, который Игорь Пушкарёв обсудил со специалистами сферы ЖКХ, это создание Советов многоквартирных домов. Согласно изменениям в Жилищном кодексе все собственники жилья обязаны создать Совет своего дома и выбрать председателя. Именно председатель становится официальным представителем многоквартирного дома, он контролирует работу управляющей компании, подписывает все акты выполненных работ, ведет документацию, отчитывается перед жителями. Глава города Игорь Пушкарёв поручил проработать вопрос создания во Владивостоке Совета Управдомов, как следующий шаг по ужесточению общественного контроля в сфере ЖКХ.
«Общественный контроль за процессами в сфере ЖКХ необходимо усиливать, – объяснил Игорь Пушкарёв, – для этого руководство нашей страны создает все необходимые предпосылки. Я предлагаю проработать вопрос о создании в нашем городе Совета Управдомов. В этот Совет могут войти председатели Советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и руководители иных организаций, созданных собственниками для совместного содержания общего имущества жилого дома. Они смогут обмениваться живым опытом управления жилыми домами, контролировать работу управляющих компаний, ремонтные работы, создавать рабочие группы и многое другое. То есть действовать не по одиночке, а согласовано. Совет Управдомов может стать коллективной инстанцией, куда можно пожаловаться, где можно найти квалифицированную помощь».
Как подчеркнул Игорь Пушкарёв, жители хотят и могут навести в своих домах и дворах порядок. Задача администрации – помочь им в этом, дать в руки инструменты, которыми они защитятся от недобросовестных управляющих компаний и научатся пользоваться возможностями, которые дает Жилищный кодекс.
В ближайшее время проект Положения о Совете Управдомов Владивостока будет размещен на официальном сайте администрации города на страничке муниципальной школы «Управдом». Все желающие смогут с ним ознакомиться и высказать свои предложения.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Какой , Общественный контроль?? За ЖКХ должен лично отвечать МЕЕЕР -- тобишь ПИСЯ. . Пушкарёв. . . . И на кой он тогда нужен?? если вообще ни за что не отвечает и ни чем не руководит. . . только бабло моет, старатель хренов. . .