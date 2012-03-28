Лидер владивостокских коммунистов потерял должности

Лидер коммунистов Владивостока Владимир БЕСПАЛОВ лишился сразу двух должностей – секретаря владивостокского горкома партии и руководителя фракции коммунистов в Законодательном собрании края после того, как поддержал кандидатуру Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на должность губернатора Приморья.

Утверждение кандидатуры на должность губернатора обнажило существующие проблемы в рядах приморских коммунистов. Фракция КПРФ разделилась на два лагеря: тех, кто оказался против протеже президента, и тех, кто уловил в словах Миклушевского перспективу разрешения «больных» для края вопросов.

«Золотой Рог».