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Лидер владивостокских коммунистов потерял должности
28 Марта 2012, 17:03 | Владивосток
Лидер коммунистов Владивостока Владимир БЕСПАЛОВ лишился сразу двух должностей – секретаря владивостокского горкома партии и руководителя фракции коммунистов в Законодательном собрании края после того, как поддержал кандидатуру Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на должность губернатора Приморья.
Утверждение кандидатуры на должность губернатора обнажило существующие проблемы в рядах приморских коммунистов. Фракция КПРФ разделилась на два лагеря: тех, кто оказался против протеже президента, и тех, кто уловил в словах Миклушевского перспективу разрешения «больных» для края вопросов.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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