Во Владивостоке на проблемы АТР посмотрят молодым взглядом

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке будет проходить Первый молодежный cаммит АТЭС. В форуме будут участвовать более 100 молодых людей из 21 государства. Сейчас в Приморье идет подготовка к нему.

В начале февраля была сформирована рабочая группа, осуществляющая организацию мероприятия, а 1 апреля стартует набор участников от 18 до 25 лет, которые представят экономику страны-члена на Молодежном саммите АТЭС. Набор в команду завершится 15 мая. Как отметили в управлении по делам молодежи Приморского края, рабочей группе требуются инициативные и заинтересованные студенты, которые хотят реализовать накопленные знания и опыт в области проектного менеджмента, познакомиться с интересными людьми, а также принять участие в истории cаммита АТЭС.

По словам представителя рабочей группы Александры ТАТОМИР, отбор будет проходить в два этапа. Сначала приглашенные эксперты изучат заявки на английском языке, а также прочитают два эссе. Так как обсуждение приоритетов саммита АТЭС-2012 будет проходить в четырех группах, то участнику следуют сразу же определиться с направлением своей деятельности в рамках мероприятия и написать на эту тему эссе. Претенденты в рабочую группу могут выбрать следующие направления работы: комитет по международным связям, секретариат конференции, комитет культурных и развлекательных программ, отбор делегации РФ, координация, размещение и логистика, волонтеры, информационное сопровождение, ответственный за Интернет. Во втором мотивационном эссе претендент должен обосновать, почему именно он достоин участия в саммите. Затем авторов лучших заявок ждет онлайн-интервью, в ходе которого представители рабочей группы определят уровень знания английского языка.

В состав рабочей группы, которая ведет отбор участников, входят представители некоммерческого партнерства «Модель ООН на Дальнем Востоке». У ребят колоссальный опыт в организации подобных мероприятий. Они не раз участвовали в программе «Голоса будущего АТЭС», которая каждый год проходит на неделе лидеров саммита, а в 2010 году на площадке ДВФУ провели молодежный саммит АТЭС. Отбором иностранных участников займется Секретариат программы «Голоса будущего АТЭС».

Организаторами проекта выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Дальневосточным федеральным университетом при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Российского центра исследования АТЭС и Российского совета по международным делам. Молодежный Саммит, входящий в перечень правительственных мероприятий в рамках председательства России в АТЭС, будет проходить параллельно с саммитом на высшем уровне со 2 по 4 сентября. В течение программы участники будут обсуждать актуальные для сотрудничества темы и вырабатывать свои пути решения проблем региона. Итогом дебатов станет Молодежная Декларация, которую представят перед лидерами стран самые активные участники саммита. Проект продолжится культурной программой «Голоса будущего АТЭС», которая позволит молодым людям познакомиться с достопримечательностями Владивостока. У них также будет шанс посетить мероприятия саммита и зарекомендовать себя перед политиками, бизнесменами, экспертами, деятелями науки и культуры стран АТР.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».