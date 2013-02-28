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Кадровые перестановки в УВД Приморского края привели к аресту похитителей
Депутат Думы Владивостока, лидер организации предпринимателей «Деловая Россия» Дмитрий СУЛЕЕВ прокомментировал задержание подозреваемых в его похищении.
Напомним, Дмитрия Сулеева похитили из подъезда дома, где он прописан 1 декабря 2012 года. После того, как похитители поняли, что не получат выкуп на своих условиях, а в СМИ поднялся сильный шум вокруг преступления, похитители отпустили депутата. На днях появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов задержали не только исполнителей, но и заказчика преступления.
— Действия сотрудников УВД Приморского края заслуживают уважения. В полиции и Следственном комитете умеют работать эффективно. Эту высокую планку задали кадровые перестановки в руководстве приморского УВД. Хочется верить, что теперь действия полиции всегда будут соответствовать этим высоким стандартам, — прокомментировал задержание подозреваемых в похищении депутата сам Дмитрий Сулеев.
Как сообщили помощники депутата, на сегодняшний день арестованы и содержатся в СИЗО на Партизанском проспекте не только непосредственные исполнители похищения.
18 февраля по статье 159 УК «Мошенничество» арестован Владимир ПЕРЕПЕЛИЦА, чье имя связано с рейдерским захватом имущественного комплекса Фармацевтической фабрики, магазина «Пассаж» и акций «Дальприбора», ранее принадлежавших предпринимателю Сулееву и членам его семьи.
Именно Перепелица пытался в 2011-2012 году взыскать с предпринимателя несуществующий долг в сумме полмиллиарда рублей, которые Перепелица якобы лично предоставил Дмитрию СУЛЕЕВУ в наличной форме, под расписку. Однако летом 2012 года суд в исковых требованиях Владимиру Перепелице отказал, поскольку после проведения экспертизы долговая расписка была признана фальшивой: подпись на листе появилась задолго до того, как туда был впечатан текст. Суд также усомнился в самом факте наличия у Перепелицы подобной суммы, в законности сопоставимых источников доходов.
По той же статье и по этим же эпизодам арестованы и содержится в СИЗО бывший сотрудник правоохранительных органов И. МАРЧЕНКО; а также М. СТЕПАРЕВ и В. ПОПОВ. Под домашний арест заключен М. Абрамов, бывший сотрудник предприятия Дмитрия СУЛЕЕВА.
В настоящее время идет сбор и закрепление доказательств о причастности этих лиц, арестованных по фактам мошеннических действий, к похищению предпринимателя. Есть основания полагать, что кто-то из них и выступал заказчиком похищения. Кто именно это был, выясняют следственные органы.
Олег ЖУНУСОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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