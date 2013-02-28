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Во Владивостоке полиция разбирается с депутатами городской думы по заявлению "Анонима"

28 Февраля 2013, 15:35 | Владивосток

Сотрудники четвертого отделения полиции (бывшее ОВД Фрунзенского района Владивостока) пришли сегодня в думу Владивостока разбираться с депутатами – членами КПРФ по поводу устроенного ими 27 февраля пикета перед началом работы сессии Законодательного Собрания Приморского края.

Как ранее сообщал ZRPRESS.Ru, примерно около полудня 28 февраля в думу Владивостока пришли представители правоохранительных органов к депутатам-коммунистам: Олегу ВЕЛЬГОДСКОМУ, Андрею ГАЛИЦКОМУ, Олегу КУЧИНУ, Павлу ИЛЬНИЦКОМУ. Они устроили пикет перед началом работы сессии ЗС ПК с требованием не принимать решение о выборах глав муниципальных образований в один тур.

Как рассказал «ЗР» депутат Андрей ГАЛИЦКИХ, полицейские показали заявление, в котором сообщалось, что «депутаты устроили митинг в коридоре краевой администрации». («Митинг в коридоре» – чудно. «ЗР»). Заявление анонимное. Не в том смысле, что не подписанное, а подписанное словом «Аноним».

По его словам, полицейские завели административное производство по.2 ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". И взяли с депутатов объяснения.

- В объяснения мы указали, что проводили в фойе администрации встречу с избирателями и депутатами, избранными от Владивостока, - рассказывает Андрей Галицких. – Наша цель была донести до членов ЗС ПК мнение, что не стоит голосовать за изменения в Избирательной кодекс Приморского края. Конкретно за проведение выборов глав муниципальных образований в один тур.

Не исключено, что в перспективе у депутатов-коммунистов маячит судебное разбирательство. В случае признания судом действий депутатов незаконными, они, в частности, лишатся возможности подавать заявки на проведение публичных мероприятий: митингов, демонстраций и пр.

А, по словам Олега ВЕЛЬГОДСКОГО, который все-таки доехал до думы, хотя сначала не собирался, «перед входом в здание стоял милицейский УАЗик с гостеприимно распахнутыми дверями». Когда в зале, где собрались полицейские и депутаты, он попросил показать заявление, на основании которого опрашиваются его коллеги, ему было отказано. «Я сделал вывод, что заявление сейчас кто-то пишет на коленке», - сказал депутат корр. «ЗР». – Ко мне вопросов не было, но через 20 минут шесть правоохранителей зашли в мой кабинет и при включенной видеокамере вручили мне повестку на сегодня, 28 февраля, на 19.00. Поговорить со мной в присутствии прессы полицейские отказались».

P.S.

Как впопыхах успела разобраться корр. «ЗР», анонимные заявления рассматриваются полицией в случаях, если в них содержатся сообщения об актах терроризма или террористах.

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог».

 

 

Автор: Ольга Журман
Теги: глава администрации Владивостока  терроризм  полиция  выборы  пикет  Дума Владивостока  ЗС ПК  митинг 



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Комментарии

  • Гражданин16:10, 28.02.2013#

    Полицейские не имеют права рассматривать анонимные заявления, а уж тем более возбуждать на их основании производства. Совсем уже обнаглели и отупели до безобразия.

  • sv2316:21, 28.02.2013#

    согласен. в прокуратуру надо на них пожаловаться

  • Псевдоним16:18, 28.02.2013#

    мочите друг друга. вы этого достойны!

  • гость17:37, 28.02.2013#

    А разве анонимки рассматриваются?

  • Быдло00:40, 03.03.2013#

    Грызите и кусайте друг друга:) ВСЕ депутаты ПИД$оры что коммуняки что едросы:)

  • Быдло00:40, 03.03.2013#

    Грызите и кусайте друг друга:) ВСЕ депутаты ПИД$оры что коммуняки что едросы:)

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