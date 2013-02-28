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К депутатам думы Владивостока нагрянула полиция

28 Февраля 2013, 12:20 | Владивосток

В думе Владивостока полиция опрашивает депутатов, вышедших 27 февраля на пикет перед началом работы сессии Законодательного Собрания Приморского края.

Примерно около полудня 28 февраля в думу Владивостока пришли представители правоохранительных органов к депутатам-коммунистам: Олегу ВЕЛЬГОДСКОМУ, Андрею ГАЛИЦКОМУ, Олегу КУЧИНУ, Павлу ИЛЬНИЦКОМУ. Они устроили пикет перед началом работы сессии ЗС ПК с требованием не принимать решение о выборах глав муниципальных образований в один тур.

Вчера дело закончилось переписью имен и видеосъемкой правоохранительными органами. А вот сегодня опросом, возможно, по поводу несанкционированного пикета.

Кстати, Олега Вельгодского в думе сейчас нет. По его словам, «после того, в думу пришли новые люди, начались непонятные звонки и стуки в дверь» с угрозами.

Напомним, 27 февраля во Владивостоке депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решение о проведении выборов глав муниципалитетов в один тур. Как сообщала газета "Золотой Рог" (Результат выборов мэра во Владивостоке уже известен?), этот вопрос был вынесен в повестку очередной сессии Законодательного Собрания Приморского края. "За" нововведение проголосовали 25 из 32-х присутствовавших на сессии депутатов. Кстати, еще перед обсуждением проекта на комитете ЗС ПК один из молодых единороссов произнес следующее по поводу введения однотурового голосования: «Надо вводить, а то продуем».

«ЗР» следит за развитием событий.

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог».

Автор: Ольга Журман
Теги: полиция  глава администрации Владивостока  пивет  выборы  ЗС ПК 



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Комментарии

  • Псевдоним14:24, 28.02.2013#

    несанкционированных пикетов не бывает. Для проведения пикетов не нужно разрешения властей. вообще, по конституции, у нас есть право сбодно собираться и высказывать свое мнение. В стране и в рае полнейший беспредел

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