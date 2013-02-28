Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский УФАС: законодательство для бизнеса будет серьезно меняться
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю представило стратегию развития действующего законодательства и правоприменительной практики на ближайшие шесть лет. Перемены коснутся законодательства в сфере рекламы, размещения заказов. Ключевые изменения будут внесены и в собственно антимонопольное законодательство.
По словам Дмитрия АБРОСИМОВА, заместителя руководителя приморского УФАС, на сегодняшний момент экономика однозначно развивается и все больше предпринимателей выходит на рынок. В связи с этим ФАС России рассмотрит и пересмотрит ряд законодательных актов для упрощения работы в сфере рекламы, размещения заказов и других сфер. Помимо этого, будут выдвинуты меры по борьбе с нарушителями, которыми по данным Управления, чаще всего становятся органы власти, преимущественно муниципальные органы территориального управления, а также субъекты естественных монополий.
На ближайшие годы ФАС России разработана стратегия развития, которая включает ряд моментов, направленных на усовершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики в течение ближайших шести лет. Данная политика проводится для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес и приблизиться к европейским стандартам.
Планируется полная отмена закона «О естественных монополиях» и исключение физических лиц в качестве заявителей из 10 статьи закона «О защите конкуренции». «На данный момент жалобы на навязывание невыгодных условий договора, отказа или уклонения от заключения договора технологического присоединения нельзя привязать к антимонопольной политике, и их планируется рассматривать, как нарушение прав потребителей. ФАС России уже планирует в 2013-2014 году отказаться от защиты граждан, передав эти функции Роспотребнадзору» - прокомментировал изменение в законодательстве Дмитрий Абросимов.
Существует идея объединения антимонопольного законодательства с отделом по административным правонарушениям. Помимо этого, будут усилены полномочия по расследованию картелей, в частности, дано право изымать подлинники документов и получать сведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов.
В законодательстве о рекламе рассматривается установление требования о том, чтобы громкость рекламных роликов была ниже, чем громкость прерываемой передачи.
Изменения коснутся рекламы лекарственных средств, а именно запрет рекламы препаратов вне специализированных мероприятий и медицинских печатных изданий. БАДы приравняются к лекарственным препаратам, и для возможности их рекламы необходимо будет проводить клинические исследования и регистрацию. БАДы, являющиеся добавками, компенсирующими пищевой статус, будут приравнены диетическим продуктам питания.
Будет введен запрет на финансовые пирамиды, в законодательстве Российской Федерации закрепится международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях усиления конкуренции и снижения розничных цен на товары.
Введен новый способ пресечения нарушений - предупреждения и предостережения. Этот механизм позволяет удовлетворить и нужды заявителя и минимизировать нагрузку на потенциальных нарушителей. Сейчас предупреждения выдаются только при наличии признаков нарушения в части навязывания невыгодных условий договора, либо отказа от заключения договора, однако ФАС России приняло решение внести изменения в законодательство и распространить возможность выдачи предупреждений на ряд иных статей закона.
Надежда САВИНЫХ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин