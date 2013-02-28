Приморский УФАС: законодательство для бизнеса будет серьезно меняться

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю представило стратегию развития действующего законодательства и правоприменительной практики на ближайшие шесть лет. Перемены коснутся законодательства в сфере рекламы, размещения заказов. Ключевые изменения будут внесены и в собственно антимонопольное законодательство.

По словам Дмитрия АБРОСИМОВА, заместителя руководителя приморского УФАС, на сегодняшний момент экономика однозначно развивается и все больше предпринимателей выходит на рынок. В связи с этим ФАС России рассмотрит и пересмотрит ряд законодательных актов для упрощения работы в сфере рекламы, размещения заказов и других сфер. Помимо этого, будут выдвинуты меры по борьбе с нарушителями, которыми по данным Управления, чаще всего становятся органы власти, преимущественно муниципальные органы территориального управления, а также субъекты естественных монополий.

На ближайшие годы ФАС России разработана стратегия развития, которая включает ряд моментов, направленных на усовершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики в течение ближайших шести лет. Данная политика проводится для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес и приблизиться к европейским стандартам.

Планируется полная отмена закона «О естественных монополиях» и исключение физических лиц в качестве заявителей из 10 статьи закона «О защите конкуренции». «На данный момент жалобы на навязывание невыгодных условий договора, отказа или уклонения от заключения договора технологического присоединения нельзя привязать к антимонопольной политике, и их планируется рассматривать, как нарушение прав потребителей. ФАС России уже планирует в 2013-2014 году отказаться от защиты граждан, передав эти функции Роспотребнадзору» - прокомментировал изменение в законодательстве Дмитрий Абросимов.

Существует идея объединения антимонопольного законодательства с отделом по административным правонарушениям. Помимо этого, будут усилены полномочия по расследованию картелей, в частности, дано право изымать подлинники документов и получать сведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов.

В законодательстве о рекламе рассматривается установление требования о том, чтобы громкость рекламных роликов была ниже, чем громкость прерываемой передачи.

Изменения коснутся рекламы лекарственных средств, а именно запрет рекламы препаратов вне специализированных мероприятий и медицинских печатных изданий. БАДы приравняются к лекарственным препаратам, и для возможности их рекламы необходимо будет проводить клинические исследования и регистрацию. БАДы, являющиеся добавками, компенсирующими пищевой статус, будут приравнены диетическим продуктам питания.

Будет введен запрет на финансовые пирамиды, в законодательстве Российской Федерации закрепится международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях усиления конкуренции и снижения розничных цен на товары.

Введен новый способ пресечения нарушений - предупреждения и предостережения. Этот механизм позволяет удовлетворить и нужды заявителя и минимизировать нагрузку на потенциальных нарушителей. Сейчас предупреждения выдаются только при наличии признаков нарушения в части навязывания невыгодных условий договора, либо отказа от заключения договора, однако ФАС России приняло решение внести изменения в законодательство и распространить возможность выдачи предупреждений на ряд иных статей закона.

Надежда САВИНЫХ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.