www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Приморский УФАС: законодательство для бизнеса будет серьезно меняться

28 Февраля 2013, 09:13 | Владивосток

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю представило стратегию развития действующего законодательства и правоприменительной практики на ближайшие шесть лет. Перемены коснутся законодательства в сфере рекламы, размещения заказов. Ключевые изменения будут внесены и в собственно антимонопольное законодательство.

По словам Дмитрия АБРОСИМОВА, заместителя руководителя приморского УФАС, на сегодняшний момент экономика однозначно развивается и все больше предпринимателей выходит на рынок. В связи с этим ФАС России рассмотрит и пересмотрит ряд законодательных актов для упрощения работы в сфере рекламы, размещения заказов и других сфер. Помимо этого, будут выдвинуты меры по борьбе с нарушителями, которыми по данным Управления, чаще всего становятся органы власти, преимущественно муниципальные органы территориального управления, а также субъекты естественных монополий.

На ближайшие годы ФАС России разработана стратегия развития, которая включает ряд моментов, направленных на усовершенствование действующего законодательства и правоприменительной практики в течение ближайших шести лет. Данная политика проводится для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес и приблизиться к европейским стандартам.

Планируется полная отмена закона «О естественных монополиях» и исключение физических лиц в качестве заявителей из 10 статьи закона «О защите конкуренции». «На данный момент жалобы на навязывание невыгодных условий договора, отказа или уклонения от заключения договора технологического присоединения нельзя привязать к антимонопольной политике, и их планируется рассматривать, как нарушение прав потребителей. ФАС России уже планирует в 2013-2014 году отказаться от защиты граждан, передав эти функции Роспотребнадзору» - прокомментировал изменение в законодательстве Дмитрий Абросимов.

Существует идея объединения антимонопольного законодательства с отделом по административным правонарушениям. Помимо этого, будут усилены полномочия по расследованию картелей, в частности, дано право изымать подлинники документов и получать сведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов.

В законодательстве о рекламе рассматривается установление требования о том, чтобы громкость рекламных роликов была ниже, чем громкость прерываемой передачи.

Изменения коснутся рекламы лекарственных средств, а именно запрет рекламы препаратов вне специализированных мероприятий и медицинских печатных изданий. БАДы приравняются к лекарственным препаратам, и для возможности их рекламы необходимо будет проводить клинические исследования и регистрацию. БАДы, являющиеся добавками, компенсирующими пищевой статус, будут приравнены диетическим продуктам питания.

Будет введен запрет на финансовые пирамиды, в законодательстве Российской Федерации закрепится международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях усиления конкуренции и снижения розничных цен на товары.

Введен новый способ пресечения нарушений - предупреждения и предостережения. Этот механизм позволяет удовлетворить и нужды заявителя и минимизировать нагрузку на потенциальных нарушителей. Сейчас предупреждения выдаются только при наличии признаков нарушения в части навязывания невыгодных условий договора, либо отказа от заключения договора, однако ФАС России приняло решение внести изменения в законодательство и распространить возможность выдачи предупреждений на ряд иных статей закона.

Надежда САВИНЫХ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Надежда Савиных
Теги: экономика  бизнес  Дмитрий Абросимов 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru