АТПФ во Владивостоке: Россия поступает в Международную академию по борьбе с коррупцией

Россия будет участником Международной академии по борьбе с коррупцией, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (АТПФ), который проходит во Владивостоке.

По ее словам, этот вопрос она обсудила с заместителем генсека ООН Юрием Федотовым, пишет РИА "Новости".

"Мы обсуждали этот вопрос — создание Международной академии по борьбе с коррупцией. Россия заинтересована принимать участие в обсуждении этого проекта и будет его участником, потому что подготовка кадров по борьбе с коррупцией, переподготовка, обучение кадров, обмен опытом, изучение опыта зарубежного в этой сфере для России представляет большой интерес", — сказала Матвиенко.