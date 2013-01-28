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АТПФ во Владивостоке: Россия поступает в Международную академию по борьбе с коррупцией
Россия будет участником Международной академии по борьбе с коррупцией, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (АТПФ), который проходит во Владивостоке.
"Мы обсуждали этот вопрос — создание Международной академии по борьбе с коррупцией. Россия заинтересована принимать участие в обсуждении этого проекта и будет его участником, потому что подготовка кадров по борьбе с коррупцией, переподготовка, обучение кадров, обмен опытом, изучение опыта зарубежного в этой сфере для России представляет большой интерес", — сказала Матвиенко.
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Комментарии
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степа07:19, 29.01.2013#
Меня все время поражает ДВУЛИЧНОСТЬ говорящих властных чиновников-коррупционеров о коррупции. И совсем непонятно каким образом они собираются(который уже год) бороться сами коррупционеры с другими такими же коррупционерами. Или они считают шоколадку врачу, медсестре или учителю, подаренную от чистого сердца какой нибудь бабушкой, коррупцией. А взятку в миллионы, либо тоже самое ВОРОВСТВО из госказны, обычным и узаконенным для себя делом?
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Володя17:15, 29.01.2013#
И куда только Россия не вступает для созданиявидимости борьбы, а вот принять ст. 20 конвенцииООН по борьбе с коррупцией на деле не решается. Бороться то надо против самих себя. Для этого надо100тыс. голосов, чтобы дума обсудила этот вопрос. И вот сайт, где можно проголосовать за это:http://www. opentown. org/news/3545/
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Володя17:15, 29.01.2013#
И куда только Россия не вступает для созданиявидимости борьбы, а вот принять ст. 20 конвенцииООН по борьбе с коррупцией на деле не решается. Бороться то надо против самих себя. Для этого надо100тыс. голосов, чтобы дума обсудила этот вопрос. И вот сайт, где можно проголосовать за это:http://www. opentown. org/news/3545/
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"Мы обсуждали этот вопрос — создание Международной академии по борьбе с коррупцией. Россия заинтересована принимать участие в обсуждении этого проекта и будет его участником, потому что подготовка кадров по борьбе с коррупцией, переподготовка, обучение кадров, обмен опытом, изучение опыта зарубежного в этой сфере для России представляет большой интерес", — сказала Матвиенко. Аха, , опять бабло пилить!!! В России 99. 9% чиновников корупционеры и взяточники, так кто ж будет пилить сук на котором сидит??? Бред. . особенно из уст Вали-стакана. . . .