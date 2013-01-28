Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АТПФ во Владивостоке: РФ и КНР настаивают на новом соглашении по борьбе с киберпреступностью
По ее словам, проблема киберпреступности вызвала озабоченность у всех стран-участниц АТПФ, однако мнение стран о путях борьбы с этой проблемой разделились. Матвиенко напомнила, что 10 лет назад в Будапеште была подписана декларация по обеспечению безопасности в электронном пространстве.
"На сегодня она не устраивает большинство стран, в том числе Россию и Китай, потому что за эти 10 лет это пространство настолько изменилось, настолько выросло, что и Россия, и Китай, и целый ряд других стран настаивают на подготовке нового соглашения по борьбе с киберпреступностью", — сказала спикер Совета Федерации.
"Но, откровенно говоря, пока никто не может предложить эффективных путей, эффективных мер с этим новым вызовом глобального мира", — добавила Матвиенко.
Она привела статистику, согласно которой в мире каждые восемь минут совершается преступление в виде хищения средств с кредитных карточек. Матвиенко выразила уверенность, что эта тема будет все больше и больше становиться предметом переговоров, пишет РИА "Новости".
Новости тематики
- В Пекине опять подняли вопрос о судьбе Владивостока
- Россия и Северная Корея переходят на расчеты в рублях
- Береговая охрана России и Республики Корея обезвредили террористов в заливе у Владивостока
- Саммит стран Северо-Восточной Азии пройдет в Приморье
- Во Владивостоке законодатели пяти стран договорились о сотрудничестве
- На острове Русском подскажут, как оживить дерево инвестиций
- У Монголии появится выход к морю в Приморье
- Губернатор Приморья хочет сформировать в крае административный офшор
- Единый портал молодых парламентариев АТР появится в Интернете
- АТПФ во Владивостоке призван сблизить экономики стран-соседей
Новости раздела
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Руководитель Приморской сельхозакадемии: Андрей Тарасенко – человек дела
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
- Китайцы "оккупировали" остров Русский
- Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заключили соглашение о сотрудничестве
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде