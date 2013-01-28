АТПФ во Владивостоке: РФ и КНР настаивают на новом соглашении по борьбе с киберпреступностью

Россия и Китай настаивают на подготовке нового соглашения по борьбе с киберпреступностью, однако эффективных мер пока не предложено, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме (АТПФ), который проходит во Владивостоке.

По ее словам, проблема киберпреступности вызвала озабоченность у всех стран-участниц АТПФ, однако мнение стран о путях борьбы с этой проблемой разделились. Матвиенко напомнила, что 10 лет назад в Будапеште была подписана декларация по обеспечению безопасности в электронном пространстве.

"На сегодня она не устраивает большинство стран, в том числе Россию и Китай, потому что за эти 10 лет это пространство настолько изменилось, настолько выросло, что и Россия, и Китай, и целый ряд других стран настаивают на подготовке нового соглашения по борьбе с киберпреступностью", — сказала спикер Совета Федерации.

"Но, откровенно говоря, пока никто не может предложить эффективных путей, эффективных мер с этим новым вызовом глобального мира", — добавила Матвиенко.

Она привела статистику, согласно которой в мире каждые восемь минут совершается преступление в виде хищения средств с кредитных карточек. Матвиенко выразила уверенность, что эта тема будет все больше и больше становиться предметом переговоров, пишет РИА "Новости".