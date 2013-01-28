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Саммит АТЭС - 2012
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Во Владивостоке Валентина Матвиенко озвучила стратегическую задачу для России

28 Января 2013, 16:19 | Владивосток

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на 21-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), отметила, что развитие Дальнего Востока России является приоритетным направлением в работе Правительства РФ, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.

В своем докладе Валентина Матвиенко уделила большое внимание экономическому развитию Дальнего Востока России. "Не открою секрета, если скажу, что будущее нашей страны неразрывно связано с Тихоокеанским регионом, - сказала председатель Совета Федерации. - Естественно поэтому мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономических связей с сопредельными странами, запуске новых совместных проектов, и, прежде всего, по развитию инфраструктуры, в высокотехнологичных отраслях. Мы готовы участвовать в укреплении энергетического сотрудничества, в развитии традиционных и нетрадиционных источников энергии, создании интегрированной региональной энергетической инфраструктуры. Подтверждаем заинтересованность в продвижении совместных проектов по разработке и освоению месторождений, прокладке газо- и нефтепроводов, в сфере гидро- и ядерной энергетики. Мы открыты для инвестиций и активного внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство. Готовы мобилизовать свои возможности для обеспечения региональной и глобальной продовольственной безопасности".

Валентина Матвиенко отметила, что подъем регионов Сибири и Дальнего Востока – стратегическая задача для России. "Этот регион обладает неисчерпаемыми ресурсами, сырьевым, энергетическим потенциалом, способным придать мощный импульс дальнейшему развитию, как нашей страны, так и азиатских стран, - сказала Валентина Ивановна. – Мы убеждены, что наши партнеры, наши парламенты в АТР смогут на взаимовыгодной основе внести большой вклад в реализацию масштабных проектов в этом регионе в интересах наших стран, в интересах благополучия и процветания наших народов".

"Мы планируем перевести экономику Дальнего Востока на «опережающую модель развития", - отметила Валентина Матвиенко. - Этому посвящена специальная государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». Дальний Восток станет макрорегионом с мощной экономикой, комфортными условиями для жизни и работы людей".

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: саммит АТЭС - 2012  АТР  Валентина Матвиенко  АТПФ 



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Комментарии

  • Псевдоним17:17, 28.01.2013#

    ну всё, пиндец котёнку. . . "Мы планируем перевести экономику Дальнего Востока на «опережающую модель развития", - отметила Валентина Матвиенко. от себя хочу добавить, что ситуация, когда, пардон, жопа, опережает голову, ничего ни для жопы ни для головы не несет.

  • Псевдоним17:18, 28.01.2013#

    ничего, кроме шишек и геморроя

  • Пипл17:54, 28.01.2013#

    Валентина Ивановна, каким станет Дальний Восток пока сказать нельзя в связи с тем, что неясно кто им будет владеть, поэтому обсуждать данный вопрос сейчас смысла нет. Вы лучше скажите, почему у государственых органов и лиц такое паскудное отношение к региону ? . . .

  • приморский17:57, 28.01.2013#

    Опять весь партотстой собрался во владе. Что то зачастили, гости незванные

  • землемер18:20, 28.01.2013#

    Очередной сказочник приехал в Приморье. Московские конторы будут делать в Приморье сырьевую базу и гнать сырье за рубеж. Конечно, какая-то сырьевая инфраструктура появится, но кем будут заняты рабочие места в этих структурах?. К саммиту обещали приморцев завалить работой, в итоге притащили дешевых чурок.

  • Чурка00:08, 30.01.2013#

    Вах вах. . . Вай вай. . . Ти зачем чурка говоришь? Я есть эсэнге гражданин, моя жена рожать твой роддом и получать вид на жительство и гражданство моему маленькому аре. Хочу еще мечеть побольше, я ваш дом труба шатал

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