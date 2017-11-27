Взятие снежного городка

В столице Приморья продолжается прием документов от желающих возглавить город. Несмотря на явно закрытый сценарий конкурса на замещение должности градоначальника, нынешние «выборы» мэра можно считать полноценной избирательной кампанией - с агитацией и контрагитацией, техническими кандидатами и подковерными играми. Реальные претенденты на должность мэра во Владивостоке пока тянут с подачей документов в конкурсную комиссию, но при этом наносят превентивные удары по своим предполагаемым конкурентам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

До дня, когда конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморья Дмитрием БРАТЫНЕНКО назовет наиболее пригодных к руководству городом кандидатов, осталось чуть более полумесяца. Официально желающих принять бразды правления, вырванные из рук Игоря ПУШКАРЕВА, пока не много: как показали недавние события, любой политик, заподозренный в желании стать мэром Владивостока, тут же становится объектом нападок.

Например, Алексей ЛИТВИНОВ, публично о мэрских амбициях не заявлявший, но в силу нахождения в статусе и.о. главы краевой столицы многими воспринимающийся как вероятный претендент на мэрство, подвергся жесткой критике после недавнего снегопада и последовавшего коллапса (вполне обычного для такой стихии) на дорогах Владивостока. Причем технологии «наезда» не изменились со времен раннего Пушкарева, когда снежную карту пытались разыграть в своих интересах многие противники теперь уже бывшего мэра.

Апофеозом стало состоявшееся на днях заседание комитета приморского парламента, которое, по логике, должно было быть посвящено уборке снега на краевых трассах, но по факту превратилось в попытку публичной порки администрации Владивостока. В ходе дискуссии доморощенные эксперты-дорожники единоросс Дмитрий НОВИКОВ и коммунист Артем САМСОНОВ даже поспорили с и.о. главы города Алексеем Литвиновым о необходимом количестве реагента на дорогах. А член «ЕР» из среды бывших коммунистов Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ (к слову, один из членов конкурсной комиссии по выборам нового градоначальника) и вовсе дал оценку работе администрации города в непарламентских выражениях, призвав и.о. главы Владивостока уйти в отставку. Стоит ли считать все это случайным, учитывая, что за последние год-два свое небезразличие к будущему Владивостока высказывали сразу несколько краевых депутатов, а два предыдущих мэра приморской столицы сформировались как политики именно в Законодательном Собрании?

Впрочем, вторая сторона диалога показала умение держать удар и не поддаваться на провокации. Стремясь не допустить повторения коллапса на дорогах, равно как и неудобных вопросов, очередной снегопад в минувшие выходные мэрия отработала образцово-показательно. Показательно в том плане, что соцсети буквально пестрели кадрами работы снегоуборочной техники на всех основных магистралях краевого центра. Если же проанализировать публичную активность руководства Владивостока за период после смены и.о. главы города, то станет очевидным стремление условной «команды Литвинова» акцентировать внимание на исполнении поручений врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО.

Тем временем «первопроходцами» сложной юридической процедуры, которой, без сомнения, является конкурс на замещение должности главы Владивостока, выступили юристы. Первым на старте оказался военный юрист Никита ГИТАЛЕНКО, юридической компетенции которого, впрочем, в августе не хватило для регистрации кандидатом в гордуму. Спустя несколько дней компанию ему составил «гражданский» коллега - профессиональный адвокат и соучредитель одной из спортивных федераций края Александр МАЛАХОВ. На подходе к конкурсной комиссии - кандидаты от системной оппозиции. Молодой председатель комитета Думы Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности, координатор городского отделения ЛДПР Василий ВАСИЛЬЕВ стал одним из первых, кто заявил о своей готовности принять бразды правления. Что, впрочем, было ожидаемо, если учесть, что кампания Васильева перед думскими выборами прошла под слоганом «Городу нужен хозяин». Своего представителя, по логике, должна выставить и КПРФ, но станет ли им руководитель горкома партии Артем САМСОНОВ, как утверждают некоторые, - большой вопрос.

Реальные претенденты на кресло мэра Владивостока будут тянуть с подачей документов в конкурсную комиссию до последнего, убежден политолог Виктор БУРЛАКОВ.

- Как только тот или иной человек четко позиционирует себя в качестве кандидата на пост мэра, он тут же станет объектом повышенного внимания со стороны СМИ. И, конечно, конкурентов. При этом ограничения в плане агитации, характерные для «обычных» избирательных кампаний, будут отсутствовать. То есть, положительный PR в пользу кандидата вряд ли повлияет на решение комиссии; а вот возможные скандалы с участием могут, что называется, повлиять на мироощущение кандидата, - объясняет Бурлаков. - Поэтому те, кто всерьез претендует на пост главы города, стараются избежать преждевременных вопросов, привлекая к себе как можно меньше внимания.

Напомним, что срок подачи документов на «мэрский» конкурс истекает вечером 4 декабря. А 13 и 15 декабря конкурсная комиссия должна в два этапа определить не менее двух кандидатур на пост мэра для рейтингового голосования в Думе Владивостока.

Александр САЛКОВ.