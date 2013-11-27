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Земельные скандалы в Приморье выявили нелепости в краевой программе

27 Ноября 2013, 14:56 | Владивосток

В декабре 2012 года в администрации Приморского края была утверждена программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» (07.12.2012 № 398-па). В данной программе содержалась статья – софинансирование на подведение коммунальной инфраструктуры к участкам для многодетных семей. Однако на 2013-2015 годы сумма средств из краевого бюджета на эти цели в данной программе указана в размере 0,00 руб.

После того как Президент РФ В.В.Путин поручил региональным властям помогать подводить инженерную инфраструктуру к участкам, в программу Приморского края внесли изменения. 29 апреля 2013 (постановление АПК №160) в эту программу на 2013 год заложили 180 млн рублей на подведение коммуникаций. Кроме того, в программе изменили категорию коммуникаций – с коммунальных на инженерные. Однако в порядке предоставления субсидий муниципалитетам срок подачи документов на выделение софинансирования остался прежним – 1 апреля 2013 года. Таким образом, все муниципалитеты края были лишены возможности использовать хоть копейку из 180 млн рублей.

Сдвинуть срок подачи заявок краевые чиновники, вероятно, забыли. Администрацию Приморского края и сегодня не смущает тот факт, что «дед-лайн» для участия в программе наступил раньше, чем были заложены деньги – на днях муниципалитеты получили выговор от губернатора за неиспользованные средства.

При этом отсутствие коммуникаций на участках – не главная беда для многодетных семей. Основная проблема – в Приморском крае земля выдается многодетным семьям очень медленно. Об этом многодетные семьи Приморья напрямую написали президенту Владимиру Путину, обвинив в бездействии краевые власти. Кроме того, во Владивостоке выделению участков препятствует Краевое учреждение «Приморское лесничество». Заставлять краевое учреждение исполнять указ Президента администрации Владивостока приходится через суд.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: госпрограммы  коммуникации  земля  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним17:19, 27.11.2013#

    Ну неужели выделят нормальные участки многодетным, ну неужели с подведенной водой и сетями?

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