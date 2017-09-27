Брика выбрали без крика

Дума Владивостока пятого созыва приступила к работе на фоне полной лояльности губернатору Приморья

Столица Приморья во второй раз за 10 лет получила представительный орган власти, сконструированный «под губернатора», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ориентированность на краевую администрацию, а также связь многих депутатов с крупным бизнесом, делает новую Думу Владивостока похожей на созыв 2007-2012 годов. Который мог и критику городских программ озвучить, и неудобный вопрос мэру города задать. А если нужно, то и поставить «неуд» градоначальнику в воспитательных целях - например, за не вовремя убранный снег…

Символично, что председателем Думы Владивостока пятого созыва стал единственный представитель «Единой России», не участвовавший в праймериз, но обладающий крайне важным качеством - лояльностью губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ. Хотя, отметим, лояльность «белому дому» намедни демонстрировали все, включая и.о. главы Владивостока. В свою очередь, Дума готова конструктивно поработать с действующей администрацией города - именно такой вывод можно сделать из слов возглавившего депутатский корпус Андрея БРИКА.

Кто ставит задачи?

В минувшую пятницу, 22 сентября, новоизбранные депутаты Думы Владивостока пятого созыва собрались на первое заседание, на котором распределили руководящие посты и определили персональный состав пяти профильных комитетов. Сенсаций не произошло: претенденты на ключевые должности были согласованы заранее; к тому же сразу после избрания новых владивостокских депутатов в ходе встреч идеологически «обработало» высшее руководство Приморья и Владивостока.

В соответствии с регламентом первое заседание Думы пятого созыва открыл старейший по возрасту депутат, коммунист Геннадий КУЛИКОВ. С напутственными словами в адрес депутатов Думы Владивостока выступили губернатор Приморья Владимир Миклушевский, председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, и.о. главы Владивостока Константин МЕЖОНОВ. В своих выступлениях они сделали акцент на том, что новый созыв Думы в первый же год работы должен будет решить важнейшие вопросы: избрание главы Владивостока на конкурсной основе, утверждение нового Генплана столицы края, принятие бюджета.

- За последние годы между органами исполнительной власти Приморского края, политическими партиями, депутатским корпусом налажено конструктивное взаимодействие. Уверен, что такое же сотрудничество сохранится и впредь. Мы - я имею в виду администрацию Приморского края - готовы помогать вам при необходимости в решении острых вопросов, - обратился к депутатам гордумы губернатор Владимир Миклушевский. - На новом составе Думы лежит особая ответственность - вам предстоит впервые выбрать главу городского округа на конкурсной основе. И от результата этих выборов зависит, насколько динамично будет развиваться Владивосток, повышаться уровень жизни горожан.

- Депутаты Законодательного Собрания всегда готовы делиться опытом, оказывать вам всестороннюю помощь. Ждем также ваших законодательных инициатив, поддержанных населением и отвечающих его интересам, - отметил в своей речи спикер ЗС ПК Александр Ролик.

И.о. главы Владивостока Константин Межонов напомнил об уже проведенных консультациях со всеми фракциями новой Думы, в ходе которых депутаты познакомились с вице-мэрами, отвечающими за различные сферы жизни города. По словам Межонова, курировать взаимодействие с представительным органом власти продолжит первый заместитель главы Владивостока Екатерина ХИМИЧ. Кроме того, и.о. мэра воспользовался трибуной первого заседания Думы для примирительного диалога с краевой властью.

- Мы постараемся не подвести администрацию Приморского края в тех федеральных целевых программах, которые мы сегодня выполняем, чтобы не было стыдно за Владивосток. Постараемся попасть во все возможные целевые программы софинансирования. Надеюсь, что общими усилиями мы будем двигаться большими шагами к тем целям, которые перед Владивостоком сформулировало руководство нашей страны, - сказал Константин Межонов.

Поделили портфели

После церемониальной части парламентарии перешли к решению кадровых вопросов. Фракция «Единая Россия», в соответствии с решением состоявшейся двумя днями ранее партийной конференции, выдвинула на пост председателя Думы Владивостока созыва 2017-2022 годов экс-главу «Почты России» в Приморье Андрея Брика. Второе по численности депутатское объединение, фракция КПРФ, предложила избрать спикером своего представителя Геннадия Куликова. Кандидатам на пост председателя Думы дали возможность кратко рассказать о своем видении развития Владивостока.

- Для Думы и для меня лично стоит задача продолжить объединение вертикали власти от губернатора и администрации Приморского края. Понимаю, насколько важно правильно услышать совет и правильные рекомендации от Законодательного Собрания, - обозначил среди приоритетов Андрей Брик. Его оппонент Геннадий Куликов пошел еще дальше: он вспомнил про «новую историю» Владивостока, анонсированную в ходе предвыборной кампании «Единой Россией», и призвал отбросить «старую».

- Мы должны отбросить разного рода криминальные события, коррупционные скандалы, которые не украшают Владивосток. Мы должны оставить в прошлом разрушающееся городское хозяйство и начать возводить новое. Мы должны, наверное, поднять и рождаемость населения, - сказал Куликов. (Последнее пожелание, видимо, было адресовано женщинам-депутатам фертильного возраста, коих в новой Думе заметно прибавилось).

По итогам тайного голосования спикером Думы Владивостока был избран Андрей Брик, поддержанный 22 депутатами. Именно столько голосов в новом созыве у фракции «Единая Россия», однако представители «ЕР» на первом заседании были не все - следовательно, выдвиженца партии власти поддержали представители и других политических сил. Для справки: за Елену НОВИЦКУЮ при утверждении спикером в 2012 году проголосовали 24 депутата, за Валерия РОЗОВА в 2007 году - 26 народных избранников.

Показательно, что соперник Брика, коммунист Геннадий Куликов, получил голоса только семи депутатов, хотя фракция КПРФ в новом созыве насчитывает девять человек. Однако утешительным «призом» для него стал пост вице-спикера Думы. Вторым заместителем председателя стала спикер прошлого созыва Елена НОВИЦКАЯ, чей опыт ведения заседаний и знание норм регламента наверняка очень помогут обновившейся на три четверти гордуме.

Комитет Думы по бюджету, налогам и финансам вновь возглавил единоросс Владимир ИСАКОВ. Его коллега по фракции Роза ЧЕМЕРИС стала председателем комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Комитетом по социальной политике и делам ветеранов будет руководить работавшая в Думе четвертого созыва Людмила ТАРАН. Комитет по городскому хозяйству возглавила Наталья ВОЙНОВСКАЯ, в качестве «бонуса» получившая возможность работать на освобожденной основе. Главой комитета по экономической политике и муниципальной собственности избрали представителя ЛДПР, координатора партии во Владивостоке Василия ВАСИЛЬЕВА. Таким образом, владивостокские единороссы выполнили недавнюю установку секретаря Генсовета «ЕР» Сергея НЕВЕРОВА, и поделились руководящими постами с другими партиями. Однако численное большинство во всех пяти комитетах Думы, как и в прошлом созыве, составят представители «партии власти».

- Нам очень важно создать команду, рабочая атмосфера в которой позволяла бы решать текущие вопросы благоустройства, заниматься наказами избирателей, - подчеркнул Андрей Брик в ходе брифинга в перерыве заседания. - Депутаты пришли умные, грамотные, со своей харизмой и со своими предложениями, и моя задача как председателя - объединить эти предложения в одно целое.

Комментируя перспективы взаимодействия новой Думы Владивостока и «старой» городской администрации, основу которой составляет команда Игоря ПУШКАРЕВА, Андрей Брик заверил, что депутатский корпус не намерен оппонировать мэрии.

- Действующая администрация Владивостока «заряжена» на решение текущих важных проблем. Это дороги, тротуары, комфортная среда, ремонт придомовых территорий и домов, школ и детских садов. Это развитие социальной сферы. С нашей стороны будет конструктив, взаимопонимание и разумный энтузиазм, - пообещал Андрей Брик.