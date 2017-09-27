Навальный отбил приморскую молодежь у власти

Для таких, как Навальный, гораздо хуже, если на них не обращают внимания, чем показывают пальцем с криком «ату!»

Пока Минобр забивает старшеклассникам головы бесполезными знаниями, а властно-деловая элита игнорирует молодежь как полноценных граждан со своими запросами и чаяниями, оппозиция нашла способ достучаться до сердец юных россиян, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Несмотря на то что участие оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО в президентских выборах по-прежнему является фантастическим вариантом, в минувшие выходные политик добрался до Владивостока в рамках своего «предвыборного турне».

Однако градус протестных настроений у Дома молодежи, где прошла встреча Навального с горожанами, в этот вечер был заметно ниже, чем на акциях несколькими месяцами ранее. Ни сторонники Навального, ни полиция, ни ответственные за внутреннюю политику лица, похоже, не стремились омрачать теплый сентябрьский вечер массовыми задержаниями. Тут местные власти в широком толковании этого понятия явно переиграли скандального политика. И вправду, для таких, как Навальный, гораздо хуже, если на них не обращают внимания, чем показывают пальцем с криком «ату!».

Напомним, что Алексей Навальный собирался приехать во Владивосток еще весной этого года - открывать собственный штаб. Но незадолго до этого политик получил травму глаза и в столицу Приморья командировали его соратника Леонида ВОЛКОВА. И вот со второй попытки во Владивосток прибыл сам Навальный. Согласованный митинг у Дома молодежи, состоявшийся вечером 23 сентября, получился достаточно массовым, но все же уступал по количеству участников самым крупным протестным акциям последнего времени.

По официальным данным, в митинге приняли участие около 700 человек. По подсчетам корреспондента «Золотого Рога», собравшихся внутри и снаружи заботливо установленного полицейскими оранжевого ограждения было около тысячи человек. Некоторые активные сторонники Навального насчитали до 2500-3000 человек, что, как говорится, вряд ли. Впрочем, все цифры в данном случае весьма относительны и не дают реального представления о количестве сторонников Навального во Владивостоке. Многие заглядывали на митинг больше из любопытства и, запостив пару фотографий в соцсети, уходили: площадка между сценой и Домом молодежи (ее ограничивал еще один ряд заграждений) на 100 процентов так и не заполнилась. Как и на мартовской и июньской акциях сторонников Навального в центре Владивостока, основную массу пришедших на митинг 23 сентября составили молодые и очень молодые люди. Которых не остановили даже инструкции, разосланные по школам и зачитанные учителями.

Сегодня это, пожалуй, главная головная боль более-менее сцементированного нынешней властью общества. В этом году школу закончили те, кто родился в 1999 (плюс-минус) году, то есть в год, когда к власти пришел нынешний президент. То есть другого лидера страны в своей жизни они просто не видели (технический преемник Дмитрий МЕДВЕДЕВ не в счет). Но если сам лидер особых вопросов не вызывает и у молодежи, оставаясь в целом современным и динамичным политиком, то деятельность практически всех остальных ветвей и уровней власти, как и властная система в целом, в понимании молодежи весьма далека от идеала. И особых изменений тут незаметно. Те же местные выборы, недавно прошедшие в ряде краев и областей и в которых рожденные в 99-м (плюс-минус) впервые приняли участие, только в отчетах избиркомов были банальной рутиной с предсказуемым итогом. Практически любой молодой человек мог видеть в соцсетях вал роликах с записью выборных «каруселей», «подвозов» и подкупа избирателей… А когда в рядах новоиспеченных депутатов оказались жены, племянники и двадцатилетние «помощники/цы», к примеру, давно примелькавшихся народных избранников и крупных региональных бизнесменов, все стало понятно. И веры явно не прибавилось. А впереди, напомним - самые главные выборы…

Популист-скандалист Навальный в часовой речи не только изобличал тех, кто, по его мнению, является коррупционером, но и говорил то, что хотела слышать аудитория. Школьникам политик пообещал отмену призыва в армию при «президенте Навальном». Полицейским, охранявшим порядок на митинге, - решение жилищного вопроса. Патриотам - запрет на списание долгов других стран перед РФ. Не оценила аудитория, пожалуй, только призыв газифицировать дачи - очевидно, по примеру европейской России.

Завершилась встреча с владивостокцами амбициозного политика с весьма спорной репутацией ответами на вопросы и совместным фотографированием. Вернее, селфи.