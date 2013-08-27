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Политический киллер во Владивостоке стреляет очередями

27 Августа 2013, 10:54 | Владивосток

Суды за право участвовать в выборах главы Владивостока продолжаются. Менее чем за две недели до голосования итоговый список кандидатов до конца не определен из-за того, что судебные инстанции завалены исками от политиков с требованиями зарегистрировать себя любимых либо вычеркнуть из бюллетеня оппонентов.

Впрочем, те, кто стал жертвой предвыборной Фемиды, уже вряд ли смогут активно поучаствовать в выборах: агитация заканчивается 6 сентября.

Кандидат от «Справедливой России» Александр ЮРТАЕВ через суд требует отменить решение горизбиркома о регистрации двенадцатого кандидата на пост мэра – главы регионального отделения партии «Демократический выбор» Павла ЩЕТИНИНА. Хотя изначально горизбирком отказал Щетинину в регистрации после письма от федерального политсовета, демократу удалось оспорить это решение в краевой комиссии и получить искомый статус. Однако эсер Юртаев молодому пополнению в  кандидатской семье не обрадовался и уже на следующий день после регистрации направил иск в суд.

Вообще, на этих выборах Александр Григорьевич стяжал себе славу «политического киллера», который активно борется с оппонентами: ранее он попытался исключить из предвыборной гонки Николая МАРКОВЦЕВА и Владимира ГИЛЬГЕНБЕРГА. В обоих случаях Ленинский суд принял решение об отмене регистрации, но оба политика обжаловали решение в вышестоящих инстанциях.

Однако даже если краевой суд отменит решение о снятии Марковцева и Гильгенберга и разморозит их избирательные фонды, времени на агитацию у них фактически не останется. А учитывая, что снять Павла Щетинина Александр Юртаев пытается на том же основании, что и Владимира Гильгенберга, участь представителя «Демвыбора», скорее всего, будет такой же.

А тем временем неопределенность с количеством кандидатов мешает приступить к изготовлению тиража избирательных бюллетеней.

Согласно графику подготовки к выборам 440 тыс. бюллетеней должны быть отпечатаны к концу августа, но печать придержали до тех пор, пока не будут приняты решения по снятым ранее кандидатам. До этих пор их фамилии остаются в черновике бюллетеня.

Добавим, что в участковые избирательные комиссии отпечатанные бюллетени должны быть доставлены не позднее чем за день до голосования, а значит, еще несколько дней для судебных разборок и печати бюллетеней пока есть.

Андрей СЕРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: выборы  администрация владивостока 



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Комментарии

  • БЫДЛО 12:45, 27.08.2013#

    Ха-ха. . . :) как ВСЕ хотят к кормушке подобраться:)У нас та, и выбирать некого:) одни жулики и воры!!

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