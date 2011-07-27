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Приморье готовится принять делегацию провинции Цзилинь
На следующей неделе в Приморский край прибывает делегация провинции Цзилинь во главе с Первым секретарем комитета КПК провинции Сунь Чжэнцаем. Делегация будет работать в Приморье с 3 по 5 августа.
Главная цель визита – развитие сотрудничества в сфере туризма между Приморским краем и китайской провинцией Цзилинь.
В рамках визита запланирован ряд мероприятий, среди них ряд официальных встреч, проведение «Недели туризма», осмотр объектов саммита АТЭС на острове Русский, терминала в порту Зарубино и посещение российско-китайского лесопромышленного предприятия, расположенного в Хасанском районе.
Наиболее масштабным мероприятием в рамках визита станет проведение во Владивостоке «Недели туризма провинции Цзилинь». Мероприятие организовано Народным правительством провинции при поддержке администрации Приморского края.
Во время «Недели» пройдут фестиваль «Ночь туризма» (3 августа) и туристическая выставка в спорткомплексе «Чемпион» - «Цзилинь – испытай радость», она будет работать 4 августа. В выставке примут участие более 50 китайских туристических компаний. Жители Приморского края смогут посетить выставку бесплатно, здесь они получат информацию о лучших местах отдыха, курортах и санаториях провинции, а также смогут увидеть фотографии самых живописных туристических достопримечательностей провинции Цзилинь.
Напомним, Приморский край и провинцию Цзилинь связывают прочные экономические и дружеские отношения. Между территориями подписан план о взаимодействии в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Вниманию СМИ! Официальная церемония «Недели туризма провинции Цзилинь» состоится 4 августа, в 11:00, в спорткомплексе «Чемпион», по адресу: г.Владивосток, ул.Гоголя, 41.
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