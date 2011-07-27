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Во Владивосток прибывает отряд боевых кораблей военно-морских сил КНР
27 Июля 2011, 17:29 | Владивосток
Отряд боевых кораблей военно-морских сил Китайской Народной Республики (ОБК ВМС КНР) в составе учебного корабля "Чжэнхэ" и сторожевого ракетного корабля "Лоян" отправился из Даляня /Северо-Восточный Китай/ с визитами в РФ и КНДР. На главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток с неофициальным визитом он прибывает 29 июля.
Планируется, что китайские военные моряки примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке. Визит ОБК ВМС КНР продлится до 2 августа, сообщает группа информационного обеспечения Тихоокеанского флота.По сообщению командира отряда, командующего Северо-китайским флотом НОАК Тянь Чжуна, данные визиты приурочены к 315-летию образования российских ВМС и 50-й годовщине со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР И КНДР. Они представляют собой важную дипломатическую акцию, целью которой является пропаганда концепции "гармоничного моря", содействие региональной стабильности и сохранение обстановки совместного развития. В ходе визитов будут выполняться задачи по астрономическим и географическим наблюдениям, маневрированию кораблей и др., состоятся учения с участием более 100 курсантов из Далянского корабельного института, в том числе 13 курсанток с факультета командования, которые впервые будут участвовать в походах подобного вида, пишет "Синьхуа".
Автор: По материалам информагентств
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