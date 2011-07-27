Во Владивосток прибывает отряд боевых кораблей военно-морских сил КНР

Отряд боевых кораблей военно-морских сил Китайской Народной Республики (ОБК ВМС КНР) в составе учебного корабля "Чжэнхэ" и сторожевого ракетного корабля "Лоян" отправился из Даляня /Северо-Восточный Китай/ с визитами в РФ и КНДР. На главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток с неофициальным визитом он прибывает 29 июля.

Планируется, что китайские военные моряки примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке. Визит ОБК ВМС КНР продлится до 2 августа, сообщает группа информационного обеспечения Тихоокеанского флота.