Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста

29 июня в 17:00 в Приморье пройдет общекраевая акция протеста против повышения пенсионного возраста. Профсоюзные пикеты пройдут в 33-х муниципальных образованиях края. Члены профсоюзов говорят жесткое "нет" антисоциальному законопроекту.

На улицы приморских городов и поселков готовятся выйти врачи и учителя, шахтеры и авиастроители, рыбаки и судоремонтники, нефтяники и коммунальщики, портовики и железнодорожники, почтовики и строители - около двух тысяч человек.

- Мы включились в общероссийскую кампанию, объявленную ФНПР в связи с планами правительства о повышении пенсионного возраста, - рассказывает председатель ФППК Владимир Исаков. - Помимо организации коллективных акций, которые будут проходить с соблюдением российского законодательства, подготовили заявления, которые направили в адрес врио губернатора Приморья, председателя Общественной палаты Приморского края, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы от Приморья и краевого парламента. Мы надеемся, что власть услышит аргументы профсоюзов.

Профсоюзы России спорят с Правительством на тему повышения пенсионного возраста уже давно. Последняя горячая баталия прошла на заседании Российской трехсторонней комиссии, где профобъединения дали отрицательный отзыв на предложенный законопроект.

На прошлой неделе члены Совета Федерации профсоюзов Приморья встретились с врио губернатора Андреем Тарасенко, сообщили ему о планах по проведению коллективных акций и предложили поддержать профсоюзную точку зрения, - рассказывает заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева. - Важно рассказать людям, как именно профсоюзы борются против антисоциальной инициативы. Для нас это не просто кампания. Цель – заставить правительство отозвать закон в таком виде, в каком он поступил в Госдуму.

Во Владивостоке пикет состоится 29 июня в 17:00 на привокзальной площади у памятника Ленину.

Общекраевая акция протеста - часть общероссийской кампании ФНПР. Коллективные действия против повышения пенсионного возраста проходят во всех регионах России.

Присоединиться к профсоюзам Приморья можно и по другим адресам:

с. Анучино - площадь возле здания администрации Анучинского муниципального района, 17:00 – 18:00;

г. Арсеньев - площадь д.к. «Прогресс», 17:00 – 18:00;

г. Артем - сквер около памятника Сергееву Ф.А, 17:00 – 18:00;

г. Большой Камень - около памятника участникам ВОВ, 17:00 – 18:00;

с. Богуславец - ул. Колхозная, возле здания сельского клуба, 17:00-18:00;

с. Владимиро-Александровское - Административная площадь, 17:00-18:00;

с. Вольно-Надеждинское - здание перед администрацией Надеждинского муниципального района, 15:00 – 16:00;

пгт. Восток - ул. Молодежная, 1а, возле здания администрации Востокского городского поселения, 17:00 – 18:00;

г. Дальнегорск - центральная площадь, 17:00-18:00;

г. Дальнереченск - центральная площадь, 17:00 – 18:00;

ЗАТО Фокино - городская площадь, 17:00 – 18:00;

с. Кавалерово - площадь у памятника В.И. Ленину, 12:00 – 13:00;

с. Камень-Рыболов - площадь перед администрацией Хасанского района, 11:00 – 12:00;

п. Кировский - площадка перед зданием районного музея им. В.М. Малаева, 17:00 – 18:00;

с. Лазо - ул. Некрасовская, 31, 17:00 – 18:00;

г. Лесозаводск - площадь у МОБУ СОШ №5, 17:30 – 18:00;

г. Лучегорск - центральная площадь, 17:00 – 18:00;

с. Михайловка - центральная площадь, 17:00 – 18:00;

г. Находка - центральная площадь, 17:00 – 18:00;

г. Уссурийск - привокзальная площадь возле памятника Ленину, 17:00 – 18:00;

пгт. Ольга - центральная площадь, 14:00- 15:00;

г. Партизанск - центральная площадь, 17:00 – 18:00;

п. Пограничный - центральная площадь перед администрацией, 17:00 – 18:00;

п. Липовцы - площадь Победы, 17:00 – 18:00;

с. Покровка - возле здания администрации, 17:00 – 18:00;

с. Преображение - площадь у ККК «Преображение», 17:00 – 18:00;

г. Спасск-Дальний - ул. Красногвардейская,75, МАУ ГЦНК "Приморье", 17:00 – 18:00;

п. Смоляниново - площадка возле памятника участников ВОВ, 16:00 – 17:00;

пгт. Терней - парковая зона РЦНТ, 17:00 – 18:00

с. Чугуевка - центральная площадь, 17:00 – 18:00;

с. Хороль - площадь перед Домом культуры, 17:00 – 18:00;

с. Яковлевка - центральная площадь у администрации района, 17:00 – 18:00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток