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У Владивостока, похоже, новый и.о. мэра
27 Июня 2016, 17:20 | Владивосток
Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", по не проверенным данным, на этой неделе исполняющим обязанности мэра Владивостока назначен первый заместитель градоначальника Константин Лобода.
Напомним, ранее эту обязанность, после ареста мэра Игоря Пушкарева, исполнял Алексей Литвинов.
Источник «Золотого Рога» в мэрии рассказал, что смена и.о. главы города будет происходить периодически, пока не будет определенности с судьбой Игоря Пушкарева и не будет избран новый законный руководитель. Действующие вице-мэры, вроде как, договорились руководить городом на ротационной основе.
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