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Переезд ДВФУ на о. Русский - на контроле Администрации Президента России

27 Июня 2013, 11:48 | Владивосток

Переезд Дальневосточного федерального университета в новый кампус на о. Русский проходит в рамках утвержденного графика, установленные сроки соблюдаются. Информация об этом прозвучала на рабочем совещании по вопросу переезда ДВФУ, которое провел ректор Сергей Иванец с участием начальника управления по научно-образовательной политике Администрации Президента РФ Александра Хлунова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

К процессу переезда ДВФУ в кампус на о. Русский сегодня приковано повышенное внимание руководителей самого высокого ранга. Заселение корпусов, организация в них полноценного образовательного процесса, обеспечение комфортных условий жизни и учебы для студентов, преподавателей и сотрудников вуза – все это является завершающим этапом масштабного государственного проекта по созданию крупнейшего в России Дальневосточного федерального университета. Поставленная руководством страны задача приступить к занятиям в новом кампусе с 1 сентября 2013 года должна быть исполнена. Набранные к сегодняшнему дню темпы переезда не позволяют в этом сомневаться.

Как доложил на совещании руководитель оперативного штаба по переезду ДВФУ Александр Гридасов, к перемещению своего имущества подключились семь из девяти Школ университета и четыре из шести служб проректоров. Практически полностью переехала Школа гуманитарных наук, в завершающей стадии находятся Юридическая школа и Школа региональных и международных исследований. В общей сложности четверть от запланированного объема имущества ДВФУ уже вывезена с материка на остров. По оценке Александра Гридасова, набран хороший темп работы и с завершением учебного процесса в период каникул он существенно возрастет.

По просьбе губернатора края директора Школ ДВФУ поделились своими впечатлениями от переезда и рассказали, как решают эту задачу на уровне вверенных им подразделений. Владимир Миклушевский отметил, что настроение у всех бодрое, а неизменно возникающие в таком деле трудности решаются очень компетентно, сообщает пресс-служба ДВФУ.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы организации транспортного сообщения между материком и о. Русский в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новом учебном году. Участвовавший в совещании глава Владивостока Игорь Пушкарев сообщил, что корректировка существующей маршрутной схемы будет проведена с учетом пожеланий ДВФУ. Кроме того, участники встречи по предложению губернатора Владимира Миклушевского обсудили вопрос обеспечения общественной безопасности вблизи кампуса и на его территории, оценили готовность краевого управления МВД к решению оперативных задач.

Фото с сайта ДВФУ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: переезд  ДВФУ 



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Комментарии

  • Креведко19:55, 27.06.2013#

    Надо срочно увеличивать число автобусов, ходящих на остров, уже часто они полные, а что будет осенью.

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