Готовится визит премьер-министра во Владивосток

Планируется, что в День рождения города, 2 июля глава Правительства прилетит во Владивосток, а далее отправится на Сахалин и Итуруп.

Как предполагается на островах Медведев проведет совещания, касающиеся проблем транспортной инфраструктуры и системы ЖКХ. Последним пунктом назначения премьера в дальневосточной поездке станет Камчатка. Об этом сообщает агентство Sakh.com.

"Золотой Рог".