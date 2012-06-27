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Готовится визит премьер-министра во Владивосток
27 Июня 2012, 18:21 | Владивосток
Планируется, что в День рождения города, 2 июля глава Правительства прилетит во Владивосток, а далее отправится на Сахалин и Итуруп.
Как предполагается на островах Медведев проведет совещания, касающиеся проблем транспортной инфраструктуры и системы ЖКХ. Последним пунктом назначения премьера в дальневосточной поездке станет Камчатка. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам информагентств
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