Бюджет Владивостока оценили депутаты и горожане

Городская Дума приморской столицы детально проанализировала исполнение главного финансового документа в 2013 году

8 мая во Владивостоке прошли публичные слушания по отчету у об исполнении бюджета за 2013 год, на которых эксперты и население дали ему положительную оценку. А в течение всего апреля на своих заседаниях исполнение главного финансового документа анализировали депутаты комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока. Как и в прошлом году, оценке подверглось исполнение бюджета по всем ключевым направлениям расходной части, а также формирование доходной части.

По мнению народных избранников, главным положительным моментом является исполнение ранее взятых социальных обязательств, несмотря на снижение собственных доходов городской казны. Хотя план по наполнению доходной части бюджета Владивостока за 2013 год исполнен на 90,5 проц. – в денежных показателях это 10,9 млрд руб. Это обусловлено объективными причинами, связанными, прежде всего, с изменениями в законодательстве и ухудшением динамики экономического развития: продолжали сказываться последствия оттока рабочего населения после саммита АТЭС, особенно это коснулось строительной отрасли.

В то же время, план по собственным неналоговым доходам бюджета-2013 исполнен на 104,3 проц., в бюджет поступило 1,9 млрд руб. Показатели в сравнении с 2012 г. увеличились на 13,1 проц. При этом, по мнению депутатов, увеличение доходной части должно стать главным приоритетом бюджетной политики во Владивостоке на ближайшие годы: предстоит «легализовать» рынок аренды жилья, уйти от «серых» зарплат и т.д.

Расходы бюджета в 2013 году составили 12 млрд руб. при плане в 13,2 млрд руб. Тем не менее социальная направленность бюджета сохранилась. Приоритет в общем объеме расходов отдан вопросам образования (49 проц.), общегосударственным вопросам (15 проц.), национальной экономики и ЖКХ (14 и 13 проц. соответственно).

Добавим, что в ходе состоявшихся 8 мая публичных слушаний экспертные заключения на отчет об исполнении бюджета-2013 представили кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Валентин ШИБАНОВ и начальник Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 12 по Приморскому краю Владислав ВИЛЬЧИНСКИЙ. Эксперты рекомендовали Думе города Владивостока утвердить отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2013 год.

Елена НОВИЦКАЯ, председатель Думы Владивостока:

- Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Владивостока – одна из основных функций думы города, поэтому депутаты подходят к ней очень тщательно. Депутаты комитета по бюджету, налогам и финансам посвятили анализу отчета об исполнении бюджета за 2013 год несколько заседаний. На этих заседаниях детально рассматривались показатели исполнения бюджета по доходам и расходам, оценивался ход исполнения муниципальных программ. На вопросы депутатов, касающиеся исполнения бюджета-2013, отвечали заместители главы города и руководители управлений администрации Владивостока.

Если говорить о показателях исполнения бюджета-2013, то нужно в первую очередь отметить хорошее исполнение всех социально значимых программ, несмотря на некоторое снижение доходов городского бюджета. Не было ни одного случая, когда город отказывался от взятых на себя обязательств. Значительные средства выделялись на образование, культуру, спорт и молодежную политику. А поскольку бюджет Владивостока на 2013 год был впервые сформирован по программному принципу, это позволило более эффективно планировать и исполнять расходные обязательства.

Важно, что после саммита АТЭС Владивостоку удается сохранять хорошие темпы социально-экономического развития. В 2013 году активными темпами продолжались мероприятия по развитию сети дошкольных учреждений, поддержке муниципального транспорта, созданию инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, ремонту дорог, благоустройству. Дума Владивостока оперативно вносила в бюджет-2013 корректировки, чтобы важные для города проекты получили необходимое финансирование и были реализованы в короткий срок.

Стоит отметить рост на 13,1% собственных неналоговых доходов городского бюджета, в первую очередь – за счет использования муниципального имущества. Но в плане наполнения доходной части за счет налогов еще есть над чем работать: например, необходимо сделать прозрачным рынок аренды жилья. Надеюсь, что рекомендации, высказанные депутатами Думы Владивостока в ходе рассмотрения отчета об исполнении бюджета-2013, будут обязательно учтены при осуществлении бюджетной политики в будущем.

Игорь ЛАТЫШЕВ, депутат комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока:

- Ситуация с исполнением бюджета-2013, прежде всего в его доходной части, непростая. «Недобор» доходов в размере около 10 проц. от плана связан прежде всего со снижением налоговых поступлений и поступлений от продажи муниципального имущества.

Что касается увеличения собственных доходов городского бюджета, думаю, администрация Владивостока будет активно работать над «легализацией» заработных плат и других видов доходов граждан. Прежде всего речь идет о доходах от сдачу в аренду жилой недвижимости, налоги с которых сегодня не платятся. Кроме того, предстоит большая работа по регистрации объектов недвижимости: сегодня многие граждане намеренно не вводят уже построенные здания в эксплуатацию, чтобы на них не начислялись налоги.

Зинаида КИМ, депутат комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока:

- Важно, что в 2013 году удалось сохранить обязательства по всем социально значимым статьям. Более 51 проц. расходов бюджета-2013 направлены на социальные нужды. А в целом можно сказать, что весь бюджет города носит социальную направленность, ведь расходы на дороги или ЖКХ – это для блага жителей. В полном объеме продолжается реализация долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы», в рамках которой уже открыто семь детских садов.

Нельзя не отметить, что год от года в бюджете Владивостока, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, увеличивается объем средств на выполнение наказов избирателей. На 2014 год финансирование наказов увеличено почти в два раза. Благодаря этому дороги, лестницы и тротуары в разных районах городах приведут в порядок, а Владивосток станет более комфортным для жителей и гостей.

Людмила ТАЛАБАЕВА, депутат комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока:

- Я думаю, что мы все – члены бюджетного комитета – в один голос скажем о том, что бюджет – это главный документ для города. Если анализировать исполнение бюджета 2013 года, то мы сейчас видим, что в связи с сокращением собственных доходов у нас пошло и сокращение бюджета. Однако мы по-прежнему делаем основной упор на социальные статьи бюджета. Это наша четкая позиция – сокращать социально-направленные статьи бюджета мы не имеем права.

В 2013 году мы не сократили строительство детских садов, продолжаем внедрение программы «Доступная среда», продолжаем работу по привлечению молодежи в образование, здравоохранение. Мы продолжили программу строительства малобюджетного жилья для малоимущих граждан. И таких целевых программ у нас в бюджете заложено было 14. При формировании бюджета Владивостокского городского округа на 2013 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие отрасли: образование – 47,40 проц., общегосударственные вопросы – 15,62 проц., национальная экономика – 14,88 проц., жилищно-коммунальное хозяйство – 14,15 проц.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.