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Арестован предполагаемый заказчик похищения депутата Думы Владивостока Дмитрия Сулеева
Подозреваемый в заказе похищения депутата Думы Владивостока, предпринимателя и лидера Приморского отделения «Деловая Россия» Дмитрия СУЛЕЕВА арестован вместе со своими предполагаемыми подельниками. Об этом «ЗР» сообщил на условиях анонимности информированный источник.
Напомним, Дмитрий Сулеев был похищен 1 декабря 2012 года из подъезда дома, где он прописан. Похитители увезли предпринимателя в тайное место, где избивали его, требуя выкуп. Но после того, как дело приобрело всероссийскую огласку, и злоумышленники поняли, что получить деньги по своему плану не смогут, они освободили депутата вечером 3 декабря.
— 18 февраля арестован и сейчас находится в СИЗО Владивостока Владимир ПЕРЕПЕЛИЦА. Кроме того, арестованы Михаил СТЕПАРЕВ и Владимир Федорович ПОПОВ. Бывший сотрудник Сулеева Максим АБРАМОВ взят под домашний арест. Относительно мягкая мера пресечения к нему применена в связи с состоянием его здоровья, — пояснил «ЗР» источник.
Владимир Сулеев давно жаловался в правоохранительные органы на Владимира Перепелицу. Буквально за два дня до похищения Дмитрия Сулеева по его заявлению в отношении Владимира Перепелицы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст. 259 (мошенничество в особо крупном размере). Суть обвинения — в мошенническом захвате принадлежащих депутату акций завода «Дальприбор» и фармацевтической компании «Фармтоп».
В эксклюзивном интервью «ЗР» от 16 декабря 2012 года «Депутата Думы Владивостока Дмитрия Сулеева похитили убийцы Оганесяна?» депутат заявил, что его похитили не только ради выкупа, но и для оказания давления.
— Похитители вложили мне в руки пистолет с глушителем, чтобы на нем остались мои отпечатки пальцев, и сказали, что из него застрелили известного предпринимателя Оганесяна, — рассказал «ЗР» подробности похищения Дмитрий Сулеев. — Затем они дали мне умыться, посадили перед видеокамерой и заставили оговорить себя, будто это я заказал убийство Оганесяна, а также, будто я давал взятки различным сотрудникам администрации Владивостока.
Депутат Дмитрий Сулеев пообещал награду тому, кто поможет найти похитителей. Впрочем, по имеющейся у «ЗР» информации правоохранительные органы справились сами.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Хватит уже с этим бредом носиться! Кому на фик нужны их воровские разборки? Детей наших крадут, насилуют, убивают, а эти - то по пляжам голые бегают, то жертву изображают - артисты из погорелого театра.