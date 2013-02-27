Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке главу администрации изберут "по системе абсолютного большинства"...
27 февраля во Владивостоке депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решение о проведении выборов глав муниципалитетов в один тур.
Как сообщала газета "Золотой Рог" (Результат выборов мэра во Владивостоке уже известен?), этот вопрос был вынесен в повестку очередной сессии Законодательного Собрания Приморского края. Ожидалось, что депутаты утвердят поправку в избирательный кодекс Приморского края, отменяющую второй тур на выборах глав муниципальных образований.
Официально это называется переход на систему абсолютного большинства (кто больше голосов набрал – тот и победитель) в противовес системе квалифицированного большинства, когда победителю нужно было набрать 50% плюс 1 голос в первом туре или простое большинство, но во втором туре.
«Будет ли легитимным победитель, набравший 15-17% голосов», - поинтересовался депутата Павел АШИХМИН. Легитимен-то он будет, будет ли авторитетен – вот вопрос.
Предложение фракции коммунистов ввести одновременно позицию «против всех» в бюллетене для голосования поддержки найти не могло – это прерогатива федерального законодательства.
По мнению депутата Джамбулата ТЕКИЕВА, второй тур есть всегда вопрос технологий и договоренностей кандидатов. Если у избирателя выбор осознанный, он и в единственном туре примет участие, а, если не хочет голосовать, – его и на второй не заманишь.
И все же не всем депутатам нововведение нравится. "За" проголосовали 25 из 32-х присутствовавших на сессии депутатов. Кстати, еще перед обсуждением проекта на комитете ЗС ПК один из молодых единороссов произнес следующее по поводу введения однотурового голосования: «Надо вводить, а то продуем».
Словом, ближайшие выборы главы Владивостока пройдут в один тур.
P.S.
В качестве исключительно личного прогноза корреспондента «ЗР». Введение единого дня голосования по всей стране во второе воскресенье сентября будет относительно скоро отменено, так же как и введенные МЕДВЕДЕВЫМ часовые пояса или нулевые промилле. Настолько скоро, насколько безуспешными будут – а они будут - предвыборные, точнее, агитационные кампании на стыке лета и осени. Добрая часть россиян в это время занята отпуском или сбором детей в школу, дачами. Правда, возникает вопрос, нужны ли организаторам выборов избиратели на выборах, но это уже другой вопрос.
Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы
- "Коллективного Пушкарева" разбавили коллективом "Сумотори"
- Глава Владивостока рассказал, чего он больше всего боится
- Виталий Веркеенко принес присягу мэра Владивостока
- Избранный мэр Владивостока рассказал, как будет укреплять авторитет
- Глава Приморья прокомментировал выборы нового мэра Владивостока
- Стало известно, когда новый мэр Владивостока приступит к своим обязанностям
Новости раздела
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
Комментарии
-
-
-
Читатель12:54, 17.04.2013#
Эта схема рассчитана на административный ресурс и работает против Виктории Николаевой. Если в драку ввяжется Черепков, эта схема может сработать против нынешних хозяев "Серого дома". Более того, предполагаю, что в недрах "Серого дома" сейчас формируются теневые группы влияния, реально административный ресурс нейтрализующие, т. к. потянут одеяло на себя, т. е. в разные стороны. . . .
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
А едросы все зделали правильно - народ на предвыборную агитацию внимания обращать не будет и едросне пролезть будет легче. Все у них просчитано, все куплено. . .