Во Владивостоке главу администрации изберут "по системе абсолютного большинства"...

27 февраля во Владивостоке депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решение о проведении выборов глав муниципалитетов в один тур.

Как сообщала газета "Золотой Рог" (Результат выборов мэра во Владивостоке уже известен?), этот вопрос был вынесен в повестку очередной сессии Законодательного Собрания Приморского края. Ожидалось, что депутаты утвердят поправку в избирательный кодекс Приморского края, отменяющую второй тур на выборах глав муниципальных образований.

Официально это называется переход на систему абсолютного большинства (кто больше голосов набрал – тот и победитель) в противовес системе квалифицированного большинства, когда победителю нужно было набрать 50% плюс 1 голос в первом туре или простое большинство, но во втором туре.

«Будет ли легитимным победитель, набравший 15-17% голосов», - поинтересовался депутата Павел АШИХМИН. Легитимен-то он будет, будет ли авторитетен – вот вопрос.

Предложение фракции коммунистов ввести одновременно позицию «против всех» в бюллетене для голосования поддержки найти не могло – это прерогатива федерального законодательства.

По мнению депутата Джамбулата ТЕКИЕВА, второй тур есть всегда вопрос технологий и договоренностей кандидатов. Если у избирателя выбор осознанный, он и в единственном туре примет участие, а, если не хочет голосовать, – его и на второй не заманишь.

И все же не всем депутатам нововведение нравится. "За" проголосовали 25 из 32-х присутствовавших на сессии депутатов. Кстати, еще перед обсуждением проекта на комитете ЗС ПК один из молодых единороссов произнес следующее по поводу введения однотурового голосования: «Надо вводить, а то продуем».

Словом, ближайшие выборы главы Владивостока пройдут в один тур.

P.S.

В качестве исключительно личного прогноза корреспондента «ЗР». Введение единого дня голосования по всей стране во второе воскресенье сентября будет относительно скоро отменено, так же как и введенные МЕДВЕДЕВЫМ часовые пояса или нулевые промилле. Настолько скоро, насколько безуспешными будут – а они будут - предвыборные, точнее, агитационные кампании на стыке лета и осени. Добрая часть россиян в это время занята отпуском или сбором детей в школу, дачами. Правда, возникает вопрос, нужны ли организаторам выборов избиратели на выборах, но это уже другой вопрос.

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток.