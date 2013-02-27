www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Во Владивостоке главу администрации изберут "по системе абсолютного большинства"...

27 Февраля 2013, 12:56 | Владивосток

27 февраля во Владивостоке депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решение о проведении выборов глав муниципалитетов в один тур.

Как сообщала газета "Золотой Рог" (Результат выборов мэра во Владивостоке уже известен?), этот вопрос был вынесен в повестку очередной сессии Законодательного Собрания Приморского края. Ожидалось, что депутаты утвердят поправку в избирательный кодекс Приморского края, отменяющую второй тур на выборах глав муниципальных образований.

Официально это называется переход на систему абсолютного большинства (кто больше голосов набрал – тот и победитель) в противовес системе квалифицированного большинства, когда победителю нужно было набрать 50% плюс 1 голос в первом туре или простое большинство, но во втором туре.

«Будет ли легитимным победитель, набравший 15-17% голосов», - поинтересовался депутата Павел АШИХМИН. Легитимен-то он будет, будет ли авторитетен – вот вопрос.

Предложение фракции коммунистов ввести одновременно позицию «против всех» в бюллетене для голосования поддержки найти не могло – это прерогатива федерального законодательства.

По мнению депутата Джамбулата ТЕКИЕВА, второй тур есть всегда вопрос технологий и договоренностей кандидатов. Если у избирателя выбор осознанный, он и в единственном туре примет участие, а, если не хочет голосовать, – его и на второй не заманишь.

И все же не всем депутатам нововведение нравится. "За" проголосовали 25 из 32-х присутствовавших на сессии депутатов. Кстати, еще перед обсуждением проекта на комитете ЗС ПК один из молодых единороссов произнес следующее по поводу введения однотурового голосования: «Надо вводить, а то продуем».

Словом, ближайшие выборы главы Владивостока пройдут в один тур.

P.S.

В качестве исключительно личного прогноза корреспондента «ЗР». Введение единого дня голосования по всей стране во второе воскресенье сентября будет относительно скоро отменено, так же как и введенные МЕДВЕДЕВЫМ часовые пояса или нулевые промилле. Настолько скоро, насколько безуспешными будут – а они будут - предвыборные, точнее, агитационные кампании на стыке лета и осени. Добрая часть россиян в это время занята отпуском или сбором детей в школу, дачами. Правда, возникает вопрос, нужны ли организаторам выборов избиратели на выборах, но это уже другой вопрос.

Ольга ЖУРМАН, газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Журман
Теги: глава администрации Владивостока  выборы  ЗС ПК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:06, 27.02.2013#

    А едросы все зделали правильно - народ на предвыборную агитацию внимания обращать не будет и едросне пролезть будет легче. Все у них просчитано, все куплено. . .

  • Псевдоним16:08, 27.02.2013#

    здесь все роли уже расписаны, не вижу смысла ходить на театральную постановку под названием выборы?избирком уже прикидывает навар!

  • Читатель12:54, 17.04.2013#

    Эта схема рассчитана на административный ресурс и работает против Виктории Николаевой. Если в драку ввяжется Черепков, эта схема может сработать против нынешних хозяев "Серого дома". Более того, предполагаю, что в недрах "Серого дома" сейчас формируются теневые группы влияния, реально административный ресурс нейтрализующие, т. к. потянут одеяло на себя, т. е. в разные стороны. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru