Глава Владивостока рассказал, чего он больше всего боится

Глава Владивостока пообещал не держаться за власть, но проявлять упорство в достижении целей

Виталий ВЕРКЕЕНКО, в конце 2017 года ставший главой Владивостока по результатам конкурса, поделился с журналистами края видением своей работы в качестве чиновника. Об отличиях муниципальных служащих от государственных и об уроках своего первого «захода во власть» в 2015 году глава Владивостока рассказал на встрече с редакторами приморских СМИ в пятницу, 26 января, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Возвращаясь к истории своего несостоявшегося назначения директором одного из департаментов администрации Приморья, Виталий Веркеенко упомянул, что согласился занять эту должность во многом из-за уважения к тогдашнему вице-губернатору Сергею НЕХАЕВУ.

- Была идея создать департамент проектного управления, и с этой задачей я был приглашен. Я не планировал становиться чиновником и идти на госслужбу. И этого не случилось, де-юре я никогда не был чиновником. Но как проектный менеджер я помог создать эту систему управления, - рассказал Виталий Веркеенко. – Свою задачу я выполнил, проектный департамент работает.

По словам главы города, три года назад он хотел решить более широкую задачу – переформатировать работу всей краевой администрации, чтобы каждый чиновник понимал миссию своей работы.

- Для меня это был хороший жизненный опыт. Я стал понимать, как думают чиновники, почему они говорят «нет» или «да», причины и мотивацию принятия решений, - отметил Виталий Веркеенко. При этом работа в муниципальной администрации, по его мнению, отличается от работы в государственных структурах.

- Я чувствую себя менеджером, здесь мой опыт необходим, - поделился Виталий Веркеенко. Также глава города признался, что больше всего боится потерять мотивацию, почувствовал, что людям не важна работа, которой он занимается.

- Чего я точно не буду делать – это держаться за власть. Но упорство в достижении целей и задач я будут проявлять, - подчеркнул глава Владивостока, отвечая на другой вопрос.