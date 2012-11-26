www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.78 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.62 р. 10 CNY: 96.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Административные комиссии Владивостока подвели итоги работы за десять месяцев 2012 года

26 Ноября 2012, 12:47 | Владивосток

В минувшую пятницу, 23 ноября, в администрации города прошло заседание, посвященное вопросам исполнения административного законодательства во Владивостоке за десять месяцев текущего года.

За отчетный период административными комиссиями всех пяти районов Владивостока было рассмотрено 13 208 протоколов об административных правонарушениях. На нарушителей правопорядка наложено штрафов порядка 21 миллиона рублей. В числе нарушителей - 1 495 должностных и 139 юридических лиц, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Как отметили председатели административных комиссий, в числе самых частых правонарушений в городе по-прежнему остается сброс мусора и торговля в неположенных местах.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru