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Административные комиссии Владивостока подвели итоги работы за десять месяцев 2012 года
26 Ноября 2012, 12:47 | Владивосток
В минувшую пятницу, 23 ноября, в администрации города прошло заседание, посвященное вопросам исполнения административного законодательства во Владивостоке за десять месяцев текущего года.
За отчетный период административными комиссиями всех пяти районов Владивостока было рассмотрено 13 208 протоколов об административных правонарушениях. На нарушителей правопорядка наложено штрафов порядка 21 миллиона рублей. В числе нарушителей - 1 495 должностных и 139 юридических лиц, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Как отметили председатели административных комиссий, в числе самых частых правонарушений в городе по-прежнему остается сброс мусора и торговля в неположенных местах.
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