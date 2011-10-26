Ряд объектов саммита АТЭС-2012 строится с отставанием от графиков до 7 месяцев

Строительство объектов саммита АТЭС обошлось федеральному бюджету на 100 млн руб. дешевле расчетной суммы

Это заметил председатель счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН на совещании, проведенном в ходе его рабочей поездки во Владивосток.

Он отметил, что при строительстве ряда объектов саммита удалось сэкономить существенные бюджетные средства, сохранив высокий уровень исполнения всех работ. Так, строительство корпусов Дальневосточного федерального университета, в которых будет проходить саммит АТЭС, в итоге обошлось федеральному бюджету на 100 млн рублей дешевле.

Сергей Степашин начал рабочее совещание по вопросам подготовки к международному форуму со слов: «Мне есть с чем сравнивать. Я был в крае год назад и вижу, что строительство идет хорошими темпами». Председатель счетной палаты также выразил уверенность, что поручение Президента РФ по соблюдению сроков строительства объектов саммита, из числа тех, что сооружаются на острове Русский, будет выполнено.

В рамках рабочей поездки он посетил строительные площадки аэровокзального комплекса международного аэропорта «Владивосток», очистных сооружений, объекты Дальневосточного федерального университета и мостового перехода через пролив Босфор Восточный.

И все же ряд объектов саммита строится с отставанием от графиков от 1 до 7 месяцев. На совещании были затронуты вопросы, касающиеся проведенной счетной палатой в сентябре текущего года проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов саммита. Напомним,параметрами подпрограммы «Развитие г. Владивостока как международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (в действующей редакции) предусмотрен общий объем финансирования на 2008- 2012 годы в сумме 662 млрд рублей. По сравнению с показателями подпрограммы в первоначальной редакции (2007 года) объемы финансирования увеличились в 4,5 раза. С учетом этого в целом подпрограмма «Развитие г. Владивостока как международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» реализована на 62,8%.

Подводя итоги совещания, Сергей Степашин указал на необходимость мобилизовать все силы и ресурсы для своевременного ввода объектов в эксплуатацию, не допускать финансовых нарушений, с тем, чтобы обеспечить проведение мероприятия на высоком уровне. Он также сообщил, что результаты контрольного мероприятия планируется рассмотреть на заседании Коллегии счетной палаты в начале ноября.