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Губернатор Приморского края потребовал ускорить ремонт дорог

26 Сентября 2013, 15:49 | Владивосток

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 26 сентября, на заседании Администрации края проконтролировал ход исполнения бюджета дорожного фонда.

Директор департамента дорожного хозяйства Алексей Ширшов доложил главе региона, что выполнение дорожных работ соответствуют календарному графику на 80 процентов.

Глава региона отметил, что главы муниципалитетов неоднократно жаловались ему на то, что деньги на ремонт дорог поступают в районы с большой задержкой из-за слишком долгого процесса подготовки документов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Я быстро наведу порядок в департаменте дорожного хозяйства! По муниципалитетам в целом мы подтянулись. Но я разговаривал с главами и они сообщили, что очень долго приходится ждать денег от краевой администрации», - заявил Владимир Миклушевский.

В свою очередь директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева доложила, что это происходит из-за большого количества ошибок в документах, которые присылают муниципальные образования.

«Но мы вместе с департаментом дорожного хозяйства помогаем оперативно их устранять», - сказала она.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что медлить сейчас нельзя, поскольку погода в регионе нестабильна.

«В следующем году мы должны до января иметь уже утвержденный план всех капитальных дорожных работ. Они связаны с климатическими ограничениями, поэтому тянуть нельзя. Нужно максимально быстро выполнить эту часть работы», - подчеркнул глава региона.

Развитие дорожной сети Приморья на особом контроле Губернатора Владимира Миклушевского.

«Постепенно мы решим эту проблему, создав в Приморье сеть современных автомагистралей», - заявил Губернатор. 

За восемь месяцев 2013 года дорожники отремонтировали 233 километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Фото с сайта администрации Приморского края.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дороги  Владимир Миклушевский 



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