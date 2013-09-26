Губернатор Приморского края потребовал ускорить ремонт дорог

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 26 сентября, на заседании Администрации края проконтролировал ход исполнения бюджета дорожного фонда.

Директор департамента дорожного хозяйства Алексей Ширшов доложил главе региона, что выполнение дорожных работ соответствуют календарному графику на 80 процентов.

Глава региона отметил, что главы муниципалитетов неоднократно жаловались ему на то, что деньги на ремонт дорог поступают в районы с большой задержкой из-за слишком долгого процесса подготовки документов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Я быстро наведу порядок в департаменте дорожного хозяйства! По муниципалитетам в целом мы подтянулись. Но я разговаривал с главами и они сообщили, что очень долго приходится ждать денег от краевой администрации», - заявил Владимир Миклушевский.

В свою очередь директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева доложила, что это происходит из-за большого количества ошибок в документах, которые присылают муниципальные образования.

«Но мы вместе с департаментом дорожного хозяйства помогаем оперативно их устранять», - сказала она.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что медлить сейчас нельзя, поскольку погода в регионе нестабильна.