Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморского края потребовал ускорить ремонт дорог
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 26 сентября, на заседании Администрации края проконтролировал ход исполнения бюджета дорожного фонда.
Директор департамента дорожного хозяйства Алексей Ширшов доложил главе региона, что выполнение дорожных работ соответствуют календарному графику на 80 процентов.
Глава региона отметил, что главы муниципалитетов неоднократно жаловались ему на то, что деньги на ремонт дорог поступают в районы с большой задержкой из-за слишком долгого процесса подготовки документов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Я быстро наведу порядок в департаменте дорожного хозяйства! По муниципалитетам в целом мы подтянулись. Но я разговаривал с главами и они сообщили, что очень долго приходится ждать денег от краевой администрации», - заявил Владимир Миклушевский.
В свою очередь директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева доложила, что это происходит из-за большого количества ошибок в документах, которые присылают муниципальные образования.
«Но мы вместе с департаментом дорожного хозяйства помогаем оперативно их устранять», - сказала она.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что медлить сейчас нельзя, поскольку погода в регионе нестабильна.
«В следующем году мы должны до января иметь уже утвержденный план всех капитальных дорожных работ. Они связаны с климатическими ограничениями, поэтому тянуть нельзя. Нужно максимально быстро выполнить эту часть работы», - подчеркнул глава региона.
Развитие дорожной сети Приморья на особом контроле Губернатора Владимира Миклушевского.
«Постепенно мы решим эту проблему, создав в Приморье сеть современных автомагистралей», - заявил Губернатор.
За восемь месяцев 2013 года дорожники отремонтировали 233 километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Фото с сайта администрации Приморского края.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Губернатор Приморского края потребовал ускорить ремонт дорог
- Глава Владивостока распорядился начать проектирование дороги вдоль Амурского залива
- На участке федеральной трассы М-60 увеличен скоростной режим
- Строительство съездов к автомобильным дорогам "Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта" завершается
- Во Владивостоке полным ходом идет восстановление трамвайных путей
- В августе этого года начнётся капитальный ремонт Рудневского моста во Владивостоке
- Власти Владивостока обещают не только ремонтировать старые, но и строить новые дороги
- В дороги Владивостока за год вложат 1 миллиард 513 млн рублей
- Во Владивостоке намерены построить еще три моста
- В администрации Приморского края обсудили вопросы профилактики ДТП
Новости раздела
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин