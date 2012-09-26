Глава Минрегиона попросился в отставку от обиды на президента

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 26 сентября, ZRPRESS.

Заявление об увольнении по собственному желанию Говорун подписал, после того как глава государства обвинил его на прошлой неделе в срыве сроков подготовки предложений "по ускорению развития Сибири и Дальнего Востока", включая транспортную инфраструктуру удаленных территорий. Эти направления не попали в трехлетний проект бюджета, рассматривавшийся правительством, пишет www.utro.ru.

Министр, как утверждают источники, обиделся на выговор со стороны Путина, поскольку ни в чем не виноват: проект бюджета верстался под руководством вице-премьеров Игоря Шувалова и Ольги Голодец. После устроенного ему разноса Говорун, по данным издания, почти не появляется на работе. Источники в Минрегионе подтверждают информацию, но объясняют это тем, что глава ведомства сейчас находится на больничном.

Еще одним фактором, который подтолкнул Говоруна подать в отставку, стали плохие отношения с его замом, давним знакомым президента Владимиром Коганом, утверждает издание. В июле Коган возглавил новое Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Госстрой). Этому ведомству передали часть функций Минрегионразвития и 100 млрд руб. финансирования.

Судьбу Говоруна, как отмечают источники, должны решить Путин и Медведев. Между тем в самом Минрегионразвития информацию об отставке своего главы не комментируют. А пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и вовсе опровергла эти сведения, назвав их слухами.

Напомним, 18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2013 - 2015 гг. Владимир Путин отчитал министров, сорвавших выполнение его поручений. Объявить выговор главам Минрегиона Олегу Говоруну, Минтруда Максиму Топилину и Минобразования Дмитрию Ливанову Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву.

"Работа министра предполагает личную, персональную ответственность за отрасль, и если что-то не выполняется, то ответственность нужно нести лично", - сказал тогда президент. "Я не буду делать это самостоятельно, имею в виду такую прямую подчиненность, но обращу внимание председателя правительства на необходимость объявить выговор министру регионального развития и министру труда. Ничего личного", - добавил он.