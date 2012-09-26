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Владивосток может стать неофициальной столицей Дальнего Востока
Чтобы столицей Дальнего Востока по-прежнему оставался Хабаровск, краевые власти не должны останавливаться на достигнутом. Статус столицы региона необходимо поддерживать делами.
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев, отвечая на вопрос журналистов по поводу усилившихся слухов о перемещении административного центра региона из Хабаровска во Владивосток в связи с созданием необходимой инфраструктуры в рамках подготовки и проведения саммита АТЭС, а также возможного переезда Минвостокразвития России и полпредства.
«Я таких вещей не планирую, но предложения по перемещению федеральных структур из Хабаровска во Владивосток поступали неоднократно, они были прямые и косвенные. И кое-кто из них там действительно разместился.
Когда принималось решение о месте размещения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Хабаровскому краю было что показать и чем аргументировать, что Хабаровск – это центр экономической, политической деятельности. Мы на свои средства проводили форумы, развивали инфраструктуру. Сюда не стыдно было привозить гостей.
Во Владивостоке создана мощнейшая инфраструктура. Она должна быть задействована. Действительно, есть рекомендации проводить встречи на высшем уровне и другие встречи во Владивостоке, тем более что там есть все для этого. Ну, и чтобы еще раз показать наши достижения», – отметил Виктор Ишаев.
Глава Минвостокразвития России подчеркнул при этом, что руководство Хабаровского края не должно останавливаться на достигнутом, особенно с учетом активного развития в последнее время других территорий Дальнего Востока – Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Сахалинской области. Статус столицы региона необходимо поддерживать делами.
«Золотой Рог».
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