Виктор Ишаев: "Многие сложные вопросы уже решены, например, потушена свалка на Горностае"

Виктор Ишаев отметил высокую строительную готовность ряда объектов саммита АТЭС

Полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев провел совещание по итогам рабочей поездки в Приморский край. В нем приняли участие губернатор Приморья Сергей Дарькин, заместитель Министра регионального развития РФ Роман Панов, замминистра транспорта РФ Андрей Недосеков, заместитель Генерального прокурора в ДФО Юрий Гулягин, командующий Восточным военным округом Константин Сиденко, представители подрядных организаций и другие.

В своем выступлении губернатор отметил, что администрация Приморского края выступает заказчиком по 16 объектам саммита. По трем из них строительно-монтажные работы завершены еще в прошлом году: третий водовод с насосными станциями для Владивостока, очистные сооружения Артемовского гидроузла, рекультивация полигона твердых бытовых отходов.

На 2011 год запланирована сдача еще 10 объектов. Однако по трем из них сроки сдачи в эксплуатацию перенесены на 31 мая 2012 года. Это мост через бухту Золотой Рог, автомобильная дорога "пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка" и участок автодороги «б. Патрокл - б. Золотой Рог».

Полпред отметил хорошие темпы работ. «Сегодня мы посмотрели несколько объектов. Мы видим, как меняется облик города и края. Многие сложные вопросы уже решены, например, потушена свалка на Горностае»,- сказал Виктор Ишаев, отвечая на вопросы журналистов после совещания.

Полпред подчеркнул, что все объекты саммита АТЭС, которые он проинспектировал в ходе рабочей поездки, будут готовы к моменту проведения основных мероприятий саммита. По ряду объектов есть незначительные отставания по срокам строительства, что связано с объективными обстоятельствами. Виктор Ишаев остался доволен работами, выполненными строителями низководного моста «Де-Фриз-Седанка». Окончание строительства моста намечено на 2012 год. Небольшое изменение срока сдачи этого объекта связано с тем, что ряд работ технологически может быть выполнен только в теплое время года.

«Конструктивная часть объектов будет готова уже к декабрю 2011 года, но ряд работ возможно выполнить только в теплое время года, - отметил Сергей Дарькин. - Это покраска мостовых сооружений, устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, работы по озеленению. Соответствующие изменения уже внесены в проект федеральной целевой программы. По остальным объектам работы идут по графику и они будут сданы в срок».

Особо полпред остановился на высокой строительной готовности 5-звездочных гостиниц и отметил социальную значимость проекта строительства скоростного участка железной дороги, который будет связывать аэропорт «Владивосток» с городом, что позволит значительно сократить время на дорогу до аэропорта и обратно.

«Хотелось бы, чтобы в результате Владивосток полностью преобразился, и чтобы все изменения были на благо людям. Саммит АТЭС – это хороший импульс для таких преобразований»,- сказал, отвечая на вопросы журналистов, Виктор Ишаев.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин подчеркнул, что принятый недавно краевой проект «Дом, в котором мы живем», связанный с капитальным ремонтом жилых домов и фасадов, позволит в ближайшее время отремонтировать большое число многоквартирных домов во Владивостоке. «А за 7 лет мы отремонтируем фасады жилых домов во всем крае»,- сказал губернатор.