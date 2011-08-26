Сергей Иванов: Подготовка к саммиту АТЭС помогает развитию транспортной инфраструктуры

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов в сопровождении губернатора края Сергея Дарькина осмотрел участки №3 и 4 строящейся автомобильной дороги «п.Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл», а также побывал на площадке строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный на остров Русский.

«Надеюсь, что приморцы ощущают поддержку федерального правительства. Подготовка к саммиту АТЭС сподвигла вкладывать серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры, и это заметно»,- сказал в ходе осмотра объектов Сергей Иванов.

Напомним, общая длина дороги «п.Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл» составит 40 километров. Закончить ее строительство планируется в следующем году. Открытие дороги позволит разгрузить федеральную трассу Хабаровск - Владивосток в обход санаторно-курортной и рекреационной зон полуострова Муравьева-Амурского, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.