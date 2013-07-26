Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный инвестиционный конгресс пройдет в ДВФУ
Кампус ДВФУ на о. Русский станет площадкой для проведения Дальневосточного инвестиционного конгресса, который запланирован на 6-7 сентября этого года.
Главная тема, вынесенная на пленарное заседание — «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В формате пленарных дискуссий будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций, развития транспортно-логистических схем и формирования новых глобальных маршрутов «АТР — Европа», перспектив углеводородной энергетики, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, в настоящее время формируется список участников мероприятия, уточняются темы выступлений и докладов. Для представителей средств массовой информации объявлена аккредитация на официальном сайте конгресса http://www.pacific-congress.ru.
Кампус ДВФУ — это не только Университет, но и современный центр для проведения международных форумов, выставок, конгрессов, фестивалей. За неполный год, прошедший с момента постройки, кампус уже принимал участников Саммита АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума и Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, ректоров Ассоциации университетов стран АТР и других крупных мероприятий международного и всероссийского уровня.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- Президент Республики Корея примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
- "Люди Николаева" идут на праймериз во Владивостоке
- Дело Пушкарева попало в топ коррупционных скандалов
- Скончался первый председатель Думы Владивостока
- Владивосток может стать стыковочным узлом двух транспортных путей - северного морского и южного шелкового (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Елена Новицкая: "Наша задача - создать правовую базу, способствующую динамичному развитию Владивостока и повышению качества жизни населения"
Новости раздела
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
- Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в IV Восточном экономическом форуме
- Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
- Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
- Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"