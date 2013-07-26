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Дальневосточный инвестиционный конгресс пройдет в ДВФУ

26 Июля 2013, 12:52 | Владивосток

Кампус ДВФУ на о. Русский станет площадкой для проведения Дальневосточного инвестиционного конгресса, который запланирован на 6-7 сентября этого года.

Главная тема, вынесенная на пленарное заседание — «Дальний Восток: вектор инвестиционного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В формате пленарных дискуссий будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций, развития транспортно-логистических схем и формирования новых глобальных маршрутов «АТР — Европа», перспектив углеводородной энергетики, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, в настоящее время формируется список участников мероприятия, уточняются темы выступлений и докладов. Для представителей средств массовой информации объявлена аккредитация на официальном сайте конгресса http://www.pacific-congress.ru.

Кампус ДВФУ — это не только Университет, но и современный центр для проведения международных форумов, выставок, конгрессов, фестивалей. За неполный год, прошедший с момента постройки, кампус уже принимал участников Саммита АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума и Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, ректоров Ассоциации университетов стран АТР и других крупных мероприятий международного и всероссийского уровня.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ДВФУ  Дальневосточный инвестиционный конгресс 



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