Страны АТЭС будут работать над облегчением условий для туризма

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. В Хабаровске завершилось 7-е министерское совещание по вопросам туризма АТЭС-2012. Главным итогом встречи министров стало подписание Хабаровской декларации, отразившей основные направления дальнейшей работы стран по облегчению условий для туризма.

- Совещание АТЭС по вопросам туризма прошло успешно, в духе взаимопонимания и нацеленности на более тесное сотрудничество в общей для нас отрасли, - заявил на итоговой пресс-конференции руководитель Ростуризма Александр РАДЬКОВ. - Мы рассмотрели основные стратегические направления развития туризма. Речь шла об облегчении барьеров для путешествий, а именно, упрощении визовых режимов, снижении налогов, связанных с авиаперевозками, повышении безопасности туристов и т. д.

В рамках встречи, большая часть которой проходила в закрытом режиме, был одобрен стратегический план АТЭС в области туризма на 2012-2015 годы, который позволит экономикам-участницам на более системной основе сотрудничать в продвижении интересов туристической индустрии.

- Возможно, как ни в какой другой отрасли, здесь интересы экономик АТЭС максимально совпадают, - подчеркнул Александр Радьков.

Некоторые страны уже в ходе совещания выразили готовность активно развивать туристический обмен с Россией посредством введения чартерных рейсов (Мексика, Малайзия), а также упрощения процедуры получения туристических виз (Мексика, США).

Всего во встрече приняли участие представители от 21 страны, в том числе 7 министров туризма. Одобрив декларацию, принятую во время совещания, они также согласились предложить лидерам экономик АТЭС на саммите во Владивостоке включить положения о важности развития туризма в декларацию саммита.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».